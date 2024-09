وفاة مغني راب أمريكي بارز بعد سقوطه على المسرح (فيديو)

توفي مغني الراب الأمريكي فاتمان سكوب، على ما أفاد مدير أعماله، السبت، بعد أن انهار الفنان البالغ 53 عامًا على خشبة المسرح خلال حفلة موسيقية في اليوم السابق.

وكان فاتمان سكوب الذي اشتُهر بأغنيتيه (Be Faithful) و(It Takes Scoop)، سقط خلال إحيائه حفلة في مدينة هامدن بولاية كونيتيكت شمال شرقي الولايات المتحدة، فنُقِل إلى المستشفى، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنعاشه، وفق ما أوضح عدد من وسائل الإعلام الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو عرضه موقع “تي إم زي” (TMZ) المتخصص في أخبار المشاهير، مسعفين يُجرون عملية إنعاش لقلب الفنان عندما كان لا يزال على المسرح.

His last words were “If You Came To Party, Make Some Noise.” Damn RIP Fatman Scoop 🕊️ pic.twitter.com/ldr8zFxGg3 — K-Dot The Kemist (@KDotTKL) August 31, 2024

وأعلنت أسرته، مساء السبت، خبر وفاته في بيان عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وأشارت إلى أن فريمان “روحًا مشّعة ومنارة من الضوء على المسرح وفي الحياة. لقد كان مصدر الضحك في حياتنا، ومصدرًا دائمًا للدعم والقوة والشجاعة التي لا تتزعزع”.

كما نعاه مدير أعماله بيرتش مايكل عبر فيسبوك قائلًا “بقلب حزين، أعلن وفاة آيزك فريمان الثالث، المعروف مهنيًا باسم فاتمان سكوب”.

وأضاف في منشوره الذي أرفق به صورة لمغني الراب “لقد علمتني أن أكون الرجل الذي أنا عليه اليوم. أحبك يا سكوب، شكرًا جزيلًا لك على كل ما أعطيتني”.

@fatmanscoop Passes out on stage and ultimately dies prayers up for the legend not cool the promoter kept hyping the crowd while he was dying smh pic.twitter.com/2vOJ34gOBw — TheRealAntidote (@RealAntidotex) August 31, 2024

ووجهت نجمة الهيب هوب ميسي إليوت تحية إلى فاتمان سكوب، فكتبت عبر منصة إكس أن ما تمتع به من “صوت وطاقة” ساهم طوال أكثر من عقدين في “كثير من الأغنيات التي أسعدت الناس وجعلتهم يرقصون”، وأضافت “تأثيرك هائل ولن يُنسى أبدًا”.

Prayers for Fatman Scoop family for STRENGTH during this difficult time🙏🏾 Fatman Scoop VOICE & energy have contributed to MANY songs that made the people feel HAPPY & want to dance for over 2 decades. Your IMPACT is HUGE & will be NEVER be forgotten..🕊️🙏🏾 pic.twitter.com/e4R9Z3inKd — Missy Elliott (@MissyElliott) August 31, 2024

وفي عام 2018، كان فاتمان سكوب موضع جدل في أستراليا، عندما نشر رئيس الوزراء آنذاك سكوت موريسون مقطع فيديو لأغنية “بي فيثفول” (كن وفيّا) على تويتر.

وما لبث موريسون المحافظ والمنتمي إلى المذهب المسيحي الإنجيلي أن حذف منشوره بعد تلقيه انتقادات بسبب كلمات مغني الراب التي اعتبرت غير مناسبة لقواعد البرلمان الأسترالي.