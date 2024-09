“سبيس إكس” تطلق أول رحلة خاصة يتاح لركابها التجول في الفضاء (شاهد)

أطلقت شركة “سبيس إكس”، اليوم الثلاثاء، مهمتها الفضائية “بولاريس دون” (Polaris Dawn) المتوقع استمرارها أيامًا عدة مع طاقم من أربعة أفراد، هم ملياردير وطيار عسكري متقاعد وموظفان في سبيس إكس.

ويُفترض أن تشهد المهمة أول عملية سير في الفضاء لرواد غير محترفين، ما يمثّل محطة مفصلية جديدة في الاستكشاف التجاري للفضاء.

وكتبت الشركة التابعة للملياردير إيلون ماسك عبر منصة إكس “انطلاق بولاريس دون!”، مرفقة الرسالة بصورة التُقطت للصاروخ أثناء انطلاقه، تم تبعها بتدوينات أخرى حول الرحلة.

وفي وقت سابق اليوم، واصل الطاقم الرباعي الاستعدادات النهائية للمهمة المحفوفة بالمخاطر والتي تهدف من خلالها “سبيس إكس” إلى إجراء أول جولة تجارية خارج مركبة في الفضاء، وذلك باستخدام بدلات فضاء جديدة من صناعتها وفي مركبة فضائية أعادت تصميمها.

وانطلقت الرحلة في الساعة 07:38 بتوقيت غرينتش من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في فلوريدا، على متن المركبة “كرو دراغون” المملوكة لسبيس إكس، وهي خامس مهمة فضائية خاصة للمركبة وأكثرها خطورة.

وتأجلت محاولة إطلاق الشهر الماضي قبل ساعات من الإقلاع بسبب تسرب بسيط للهيليوم في معدات أرضية على منصة إطلاق سبيس إكس.

وأصلحت سبيس إكس التسرب، ولكن بعد ذلك أوقفت الجهات التنظيمية الأمريكية إطلاق صاروخ (فالكون 9) التابع للشركة بسبب عطل في مهمة منفصلة، مما أدى إلى تأخير إطلاق المهمة بولاريس.

وبعد السماح باستئناف رحلات (فالكون 9)، أصبحت المهمة بولاريس جاهزة للانطلاق، مع فرصة لطقس ملائم نسبتها 40%، وفقًا لنماذج الطقس الخاصة بقوة الفضاء الأمريكية.

