سعر آيفون 16 الجديد ومواصفاته

كشفت شركة أبل الأمريكية النقاب، اليوم الاثنين، عن إصدارها الجديد “آيفون 16” المعزز بالذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي لأبل تيم كوك خلال حفل إطلاق آيفون 16، إنه تم تصميم الجيل المقبل من آيفون ليتناسب على وجه الخصوص مع تشغيل برنامج “أبل إنتليجنس”، وهو برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بأبل.

وتتسابق أبل وغيرها من شركات التكنولوجيا في العالم على إضافة الذكاء الاصطناعي إلى منتجاتها، ومن المتوقع أن تصبح الهواتف إحدى أهم ساحات المنافسة. وتراهن أبل التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا أيضًا على أن ميزة الذكاء الاصطناعي ستدفع المستهلكين إلى ترقية هواتفهم وسط تباطؤ مبيعات آيفون.

وسيستخدم آيفون 16 الشريحة “إيه 18” الجديدة، وستكون خلفيته من الألومنيوم، كما أنه سيكون مزودًا بزر جديد يمكن استخدامه للتحكم في الكاميرا.

أسعار آيفون 16

وسيبدأ سعر آيفون من 799 دولارًا، وآيفون 16 بلس من 899 دولارًا.

وكشفت أبل أيضًا عن نسخ آيفون “16 برو” وآيفون “برو ماكس” بأسعار تبدأ من 999 دولارًا و1199 دولارًا على الترتيب.

وكشفت أبل أيضًا عن منتجاتها الجديدة من “أبل ووتش” و”إيربود” التي قالت إن إمكاناتها ستركز على الصحة، إضافة إلى تحسينات في تصميم الأجهزة.

وسلطت أبل الضوء على قدرة ساعات “أبل ووتش” على اكتشاف حالات صحية طويلة المدى مثل توقف التنفس أثناء النوم، إضافة إلى اكتشاف حالات الطوارئ مثل السقوط، والبدء في الاتصال بخدمات بالطوارئ.

أمّا ما يتعلق بالنسخ الجديدة من إيربود، فكشفت أبل عن خواص جديدة تتعلق بمعينات سمعية قائلة إنها قدمتها للمراجعة لدى الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة.

أبل إنتليجنس

ومن المقرر استخدام “أبل إنتليجنس” لتحسين المساعد الشخصي، إضافة إلى تعزيز خواص مثل فهم وتحديد الأشياء التي تلتقطها كاميرا الهاتف.

وقال كريج فيديريجي رئيس هندسة البرمجيات في أبل “يمثل أبل إنتليجنس بداية حقبة جديدة (لتطبيق) سيري إذ يجعله طبيعيًّا بدرجة أكبر وأكثر صلة بالسياق وقربًا من شخصية المستخدم”.

وستتوفر نسخة تجريبية من “أبل إنتليجنس” الشهر المقبل باللغة الإنجليزية كما هي مستخدمة في الولايات المتحدة، وسيكون البرنامج متاحًا بإصدارات محلية أخرى من اللغة الإنجليزية في ديسمبر/كانون الأول، في حين ستتاح إصدارات باللغات الصينية والفرنسية واليابانية والإسبانية العام المقبل.