لقطات صادمة لاشتعال محرك طائرة أثناء تحليقها في الجو (شاهد)

أظهرت لقطات صادمة تداولتها وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، طائرة أُجبرت على الهبوط الاضطراري عقب اشتعال النيران في محرّكها أثناء التحليق.

وكانت الرحلة رقم 6E0573 التابعة لخطوط طيران “إنديغو”، متجهة إلى بنغالورو جنوب غربي الهند يوم 30 أغسطس/آب، لكنها اضطرت للعودة إلى كولكاتا شرقي البلاد، بعد دقائق من الإقلاع.

وتُظهر مقاطع الفيديو التي التقطها أحد الركاب شرارات تنطلق من المحرك ودخانًا يتصاعد من أسفل الجناح.

وبحسب صحيفة نيويورك بوست، كانت الطائرة تحمل 173 راكبًا وطاقمًا، تم إنقاذهم جميعًا، وهبطت في كولكاتا في الساعة 11:05 مساءً بمحرك واحد.