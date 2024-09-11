بالفيديو.. الأميرة كيت ميدلتون تعلن انتهاء علاجها الكيميائي من السرطان

نشرت كيت ميدلتون، أميرة ويلز وزوجة الأمير ويليام وريث العرش البريطاني، فيديو شخصيًّا يضمها وزوجها وأطفالهما الثلاثة (الأمير لويس والأميرة شارلوت والأمير جورج) وهم يمشون عبر إحدى الغابات، وأكدت أنها ستعود إلى أداء الواجبات العامة في أعقاب إتمام علاجها الكيميائي.

A message from Catherine, The Princess of Wales As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment. The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024

“رحلة معقدة ومخيفة”

وتحدثت كيت عن رحلتها مع مرض السرطان، ووصفت الأشهر الماضية منذ بدء مشكلاتها الصحية بأنها “صعبة للغاية بالنسبة لنا كعائلة”، وأشارت إلى أن “رحلة السرطان معقدة ومخيفة ولا يمكن التنبؤ بها لأي شخص”.

وأضافت “هي بكل تواضع تضعك أيضًا وجهًا لوجه مع نقاط ضعفك بطريقة لم تفكر فيها من قبل، وتمنحك منظورًا جديدًا لكل شيء”.

وقالت “ذكّرتني هذه الفترة، أنا ووليام، بضرورة التفكير والشعور بالامتنان على الأشياء المهمة -رغم بساطتها- في الحياة، التي غالبا ما نَعُدها من المسلَّمات”.

وقالت كيت “القيام بكل ما بوسعي لأظل خالية من السرطان هو محور تركيزي الآن. على الرغم من أنني انهيت العلاج الكيميائي فإن طريقي للتعافي والشفاء الكامل طويل، ويجب أن أظل أتعامل مع كل يوم على حدة”.

مزيد من المهام العامة

وتابعت “أتطلع إلى العودة للعمل والقيام بالمزيد من المهام العامة في الأشهر المقبلة عندما أستطيع”، وأنه “على الرغم من كل ما حدث من قبل، أدخل هذه المرحلة الجديدة من التعافي مع شعور متجدد بالأمل وتقدير الحياة”.

رحلة الأميرة كيت مع السرطان

خضعت الأميرة كيت (42 عامًا) لعملية جراحية كبيرة في البطن في يناير/كانون الثاني 2024، كشفت عن وجود ورم سرطاني، وتتلقى العلاج منذ ذلك الحين.

وحظيت كيت ميدلتون بموجة تعاطف عالمي بعد أن كشفت في رسالة مصورة، نُشرت في 22 من مارس/آذار 2024، أنها تخضع للعلاج الكيميائي الوقائي، سعيًا منها لوضع حد للشائعات حول سبب غيابها عن الحياة العامة.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

وظهرت الأميرة كيت لأول مرة منذ الكشف عن مشكلاتها الصحية في يونيو/حزيران خلال العرض العسكري السنوي للاحتفال بعيد ميلاد الملك تشارلز، كما ظهرت في بطولة ويمبلدون للتنس في يوليو/تموز.

تعليق الملك تشارلز

قال متحدث باسم قصر بكنغهام إن الملك تشارلز (75 عامًا) الذي يخضع أيضًا للعلاج من السرطان، وزوجته كاميلا، وصفا إعلان الأميرة كيت اليوم بأنه “نبأ رائع”.

وأضاف أنهما سيواصلان تقديم كل الحب والدعم للأميرة في طريقها نحو التعافي الكامل.