بالفيديو.. الأميرة كيت ميدلتون تعلن انتهاء علاجها الكيميائي من السرطان

نشرت كيت ميدلتون، أميرة ويلز وزوجة الأمير ويليام وريث العرش البريطاني، فيديو شخصيًّا يضمها وزوجها وأطفالهما الثلاثة (الأمير لويس والأميرة شارلوت والأمير جورج) وهم يمشون عبر إحدى الغابات، وأكدت أنها ستعود إلى أداء الواجبات العامة في أعقاب إتمام علاجها الكيميائي.

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024