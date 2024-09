لقطات أذهلت العلماء.. كيف تنجو ثعابين البحر من الموت بعد ابتلاعها؟ (شاهد)

اكتشف علماء الأحياء البحرية في اليابان أن ثعابين البحر الصغيرة يمكنها أن تنجو من الموت بعد دخولها في الجهاز الهضمي للحيوانات المفترسة.

ففي دراسة أعدها الباحثان يوها هاسيغاوا ويوكي كاواباتا من جامعة ناغازاكي، ونُشرت في دورية (Current Biology)، ذكرا أن ثعبان البحر الياباني يُعَد حتى الآن النوع الوحيد من الأسماك الذي تم تأكيد قدرته على الهروب من الجهاز الهضمي للأسماك المفترسة بعد اصطيادها.

