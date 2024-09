سير تاريخي في الفضاء.. ملياردير يتجول خارج كبسولة “سبيس إكس” خلال بث حي شاهده الملايين (فيديو)

نجحت شركة “سبيس إكس”، الخميس، في تحقيق أول عملية تجوّل فضائي في التاريخ لطاقم رحلة خاصة، إذ خرج اثنان من أفراد بعثتها “بولاريس دون” من مركبتهما ببزاتهما البيضاء والرمادية، في صورة تاريخية.

وأظهر بث حيّ للحدث وفّرته “سبيس إكس” أن قائد البعثة الملياردير الأمريكي جاريد إيزاكمان كان أول من خرج من الكبسولة ببزته البيضاء والرمادية مربوطًا بهيكل معدني أطلقت عليه تسمية “سكايووكر” موجود في مقدّم الكبسولة ومكوّن من قضبان.

وظلت عمليات السير في الفضاء، التي تُعتبر واحدة من أكثر أجزاء رحلات الفضاء خطورة، المجال الوحيد القاصر على رواد الفضاء المحترفين منذ فتح الاتحاد السوفيتي السابق الباب في عام 1965، وتبعته الولايات المتحدة.

صورة تاريخية

وبعبارة “هذا رائع”، علّق إيزاكمان على المشهد خلال تجوّله في الفضاء على ارتفاع حوالى 700 كيلومتر فوق الأرض، أي في نقطة أعلى بكثير من محطة الفضاء الدولية التي تتمركز على ارتفاع نحو 400 كيلومتر.

Mission Specialist @Gillis_SarahE is conducting the same series of suit mobility tests @rookisaacman completed pic.twitter.com/XbS6SNFv3a — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

وتلَته في الخروج من المركبة سارة غيليس التي نفذت بخطوات لاختبار أحدث بزات “سبيس اكس”، وهي الأولى المخصصة للتجول في الفضاء، منجزة أحد الأهداف الرئيسية للمهمة.

ومكث كلّ منهما خارج المركبة “دراغون” نحو عشر دقائق، وانتهت العملية بعد ساعة و45 دقيقة من بدئها.

أما عضوا الطاقم الآخران الطيّار السابق سكوت بوتيت والموظفة الأخرى في “سبيس إكس” آنا مينون، فبقيا داخل الكبسولة “دراغون” للتأكد من أن كل شيء يسير كما هو مخطط له، لكنهما تعرضا أيضًا لفراغ الفضاء لدى فتح الفتحة، نظرًا لأن المركبة غير مجهزة بغرفة لمعادلة الضغط.

Polaris Dawn's Mission Commander @rookisaacman has completed his suit mobility tests and is now back inside Dragon pic.twitter.com/oyEvjEKfRo — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

وكانت بزّات أفراد الطاقم الأربعة مربوطة بالكبسولة بواسطة حبال يصل إليهم الأكسجين من خلالها.

ونظمت مهمة “بولاريس دون” بدفع من إيزاكمان (41 عامًا) الذي يموّل جزئيًا الرحلة بمبلغ لم يُكشف عنه. وتشكّل المهمة محطة تاريخية جديدة في الاستكشاف التجاري للفضاء.

وسارع بيل نيلسون رئيس وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) فورًا إلى تهنئة “سبيس إكس”، معتبرًا أن هذا الحدث “خطوة جبّارة للصناعة الفضائية التجارية”.

SpaceX and the Polaris Dawn crew have completed the first commercial spacewalk! “SpaceX, back at home we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world.” — Mission Commander @rookisaacman during Dragon egress and seeing our planet from ~738 km pic.twitter.com/lRczSv5i4k — Polaris (@PolarisProgram) September 12, 2024

بزّات جديدة

وقد خضع أفراد الطاقم الأربعة لتدريبات مكثفة لأكثر من عامين. وتولى تنفيذ كل عمليات التجوّل في الفضاء منذ أولاها عام 1965 رواد فضاء محترفون.

وتدوم عملية التجوّل حول محطة الفضاء الدولية ساعات طويلة، وينفذ خلالها رواد الفضاء مهام فنية جدًا.

Commander @rookisaacman has egressed Dragon and is going through the first of three suit mobility tests that will test overall hand body control, vertical movement with Skywalker, and foot restraint pic.twitter.com/XATJQhLuIZ — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

واستُمِدَّت بزات المغامرين الأربعة من تلك التي تستخدمها “سبايس إكس” أصلًا داخل مركباتها، لكنها حُسِّنَت لتكون قادرة على تحمل درجات الحرارة القصوى أو تحسين قدرة من يرتدونها على التحرّك.

وهي مجهزة أيضًا بكاميرا، وتظهر معلومات الضغط ودرجة الحرارة والرطوبة الخاصة بالبدلة مباشرة على الخوذة.

وتأمل “سبيس إكس” في أن تتمكن من إنتاج “الملايين” منها، لتمكين البشر من أن يصبحوا كائنات متعددة الكواكب، بحسب هدفها المعلن.

وكان جاريد إيزكمان، وهو رئيس شركة “شيفت 4” المالية، قال خلال مؤتمر صحفي في أغسطس/آب الفائت “ذات يوم، قد يرتدي شخص ما نسخة منها على المريخ، واصفًا مشاركته في اختبارها تاليًا بأنه “شرف كبير”.

View of inside Dragon as the spacecraft continues to repress and conduct the hatch leak check pic.twitter.com/mZAQzKLtVT — SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024

مهمتان أخريان

وانطلقت البعثة، الثلاثاء من فلوريدا، وتستمر خمسة أيام، ومنذ يومها الأول، صعدت المركبة الفضائية إلى ارتفاع 1400 كيلومتر، وهو أبعد ارتفاع تصل إليه طواقم الرحلات الفضائية منذ بعثات “أبولو” القمرية قبل أكثر من نصف قرن.

ولا تقتصر مهمة الطاقم على التجوّل في الفضاء، بل سيتولى كذلك إجراء نحو 36 تجربة علمية، واختبار اتصال بالليزر عبر الأقمار الاصطناعية بين المركبة الفضائية وكوكبة أقمار “ستارلينك” الاصطناعية التابعة لـ”سبيس إكس” والتي توفّر الإنترنت من الفضاء.

وتدشن مهمة “بولاريس دون” برنامج “بولاريس”، الذي أعلن عنه قبل عامين ونصف عام جاريد إيزاكمان، وهو من المدافعين عن فائدة الاستثمارات الخاصة في تسريع غزو الكون.

ويشمل البرنامج ثلاث مهام. فبعد مهمة ثانية مماثلة، يُفترض أن تشهد المهمة الثالثة أول رحلة مأهولة لصاروخ “ستارشيب” الضخم التابع لشركة “سبايس اكس”، وهو قيد التطوير حاليًا ومخصص للرحلات إلى القمر والمريخ.