آيفون 16.. ما هي الشريحة الجديدة التي تباهت بها أبل؟

أصبحت شريحة “A18” التي سيتضمنها جهاز “آيفون 16” الجديد، أحد أبرز الخصائص التي ستنافس بها شركة “أبل” الأمريكية، جهاز “MATE XT” الجديد من شركة “هواوي”.

وبينما تجنبت الشركة الصينية الكشف عن اسم ونوع شريحتها الرئيسة في الجهاز ثلاثي الطي الذي سيباع بـ2800 دولار، مقابل 1530 دولارًا لأعلى جهاز في سلسلة “آيفون 16″، فإن “أبل” تباهت بالشريحة خاصتها.

ويظهر تقرير نشرته “أبل” على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، أي بعد يومين من إعلان هاتفها الجديد، أن شريحة “A18″ و”A18 برو” على الأجهزة من سلسلة “آيفون 16 برو” و”برو ماكس”، صنعت وفق تقنية 3 نانومتر من الجيل الثاني.

The world’s first triple foldable phone has arrived. Breaking boundaries and redefining possibilities. Delivering an immersive and dynamic experience completely unlike anything you have ever imagined. #HUAWEIMateXT #ULTIMATEDESIGN pic.twitter.com/gKnt5QTo5W

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 11, 2024