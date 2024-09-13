آيفون 16.. ما هي الشريحة الجديدة التي تباهت بها أبل؟

أصبحت شريحة “A18” التي سيتضمنها جهاز “آيفون 16” الجديد، أحد أبرز الخصائص التي ستنافس بها شركة “أبل” الأمريكية، جهاز “MATE XT” الجديد من شركة “هواوي”.

وبينما تجنبت الشركة الصينية الكشف عن اسم ونوع شريحتها الرئيسة في الجهاز ثلاثي الطي الذي سيباع بـ2800 دولار، مقابل 1530 دولارًا لأعلى جهاز في سلسلة “آيفون 16″، فإن “أبل” تباهت بالشريحة خاصتها.

ويظهر تقرير نشرته “أبل” على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، أي بعد يومين من إعلان هاتفها الجديد، أن شريحة “A18″ و”A18 برو” على الأجهزة من سلسلة “آيفون 16 برو” و”برو ماكس”، صنعت وفق تقنية 3 نانومتر من الجيل الثاني.

The world’s first triple foldable phone has arrived. Breaking boundaries and redefining possibilities. Delivering an immersive and dynamic experience completely unlike anything you have ever imagined. #HUAWEIMateXT #ULTIMATEDESIGN pic.twitter.com/gKnt5QTo5W — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 11, 2024

وهذه الشريحة أصغر بأكثر من النصف، من شريحة “7 نانومتر” التي تضمنها جهاز “MATE 60” من “هواوي” الصادر في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وكلما كان عدد النانو مترًا أقل كانت قدرته على حمل “ترانزيستورات” أعلى، إذ يتضمن كل نانو متر ملايين “الترانزيستورات”، وهي العمود الفقري لسرعة الأجهزة، وقدرتها على تحليل البيانات.

وهذه الشريحة المتقدمة، قادرة على تمكين الألعاب التي تتطلب رسومات مكثفة، وتشغيل ميزات التصوير الحاسوبي، وتسريع ذكاء “أبل إنتلجنس” بشكل أكبر.

وتقول “آبل”، “تم تحسين وحدة المعالجة المركزية Neural Engine المحدثة، المكونة من 16 نواة للنماذج التوليدية الكبيرة وتشغيل نماذج ML أسرع حتى 2x من شريحة A16 Bionic”.

قوة معالج ابل A18 الجديد مقارنة بمعالجات ابل الاخرى ابل تقول انه اقوى من اي معالج ثاني في عالم الجوالات#AppleEvent24#موتمر_ابل#قطر_نولوجي pic.twitter.com/S2SlVNo4J1 — قطر نولوجي (@qatnology) September 9, 2024

وشريحة A16 مستخدمة منذ العام الماضي في أجهزة “آيفون 15″، وبعض أجهزة “الآيباد”.

وتضيف “أبل”: “الوحدة الجديدة A18 أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة ويمكنها تشغيل نفس عبء العمل بنسبة 30% أقل من A16 Bionic المستخدمة في أجهزة آيفون 15”.

وسيكون هاتف آيفون 16 متاحا للطلب المسبق اعتبارا من 13 سبتمبر الجاري، بينما سيكون معروضا للبيع في المعارض اعتبارا من 20 سبتمبر، بحسب الشركة.