“إكس” تغلق مكاتبها في سان فرانسيسكو إثر رفض “ماسك” سياسات حكومة كاليفورنيا

أغلقت شركة “إكس” المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الجمعة، مكاتبها في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، والانتقال إلى ولاية تكساس بسبب معارضة ماسك سياسات الحكومة المحلية لولاية كاليفورنيا، التي تقع أقصى جنوب غربي الولايات المتحدة.

وكان ماسك أعلن عن نيته إغلاق المقر الرئيسي في سان فرانسيسكو ونقل المقر الرئيسي إلى مدينة أوستن بولاية تكساس، في يوليو/تموز الماضي.

وحُذّر موظفو الشركة، نهاية أغسطس/آب الماضي، من أن المكتب سيغلق أبوابه خلال أسبوعين، بحد أقصى في 13 سبتمبر/أيلول، وأنه سينقل الموظفين إلى مكاتب الشركة في مدن أخرى بالولاية، وسيطلب منهم الاستقالة إذا لم يكونوا مستعدين.

أشار ماسك إلى أن السبب يعود إلى اعتماد حاكم ولاية كاليفورنيا قانونا يتعلق بسلطة المؤسسات التعليمية في مسائل تقرير المصير للأطفال بين الجنسين كسبب للقرار، وقال إن مثل هذه السياسة ستدفع العديد من الأسر إلى مغادرة الولاية.

وكتب ماسك، على منصة إكس في يوليو “بسبب هذا القانون والعديد من القوانين الأخرى التي سبقته، وتهاجم كلا من العائلات والشركات، ستنقل سبيس إكس الآن مقرها الرئيسي من هوثورن بكاليفورنيا، إلى ستاربيس في تكساس”.

وتابع ماسك “لقد أوضحت للحاكم (جافين) نيوسوم منذ حوالي عام أن قوانين من هذا النوع ستجبر العائلات والشركات على مغادرة كاليفورنيا لحماية أطفالهم”.

So the state is the parent in California now @GavinNewsom ? https://t.co/hqyP4jgTwt

وكانت مجلة (بيبول) الأمريكية ذكرت عام 2022 أن ابنة ماسك، التي كان عمرها في ذلك الوقت 18 عامًا، حصلت على تصريح قانوني بتغيير اسمها وهويتها الجنسية.

وعندما سئل ماسك، في مقابلة مع صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية في أكتوبر/تشرين الأول 2022 عن ابنته المتحولة جنسيًا، قال إنه “لا يمكنه الفوز بهم جميعًا”، في إشارة إلى مشكلاته معها، وأكد أن علاقته جيدة مع أبنائه الآخرين كلهم.

وأضاف ماسك في مقابلته مع الصحيفة أن قرار ابنته تغيير هويتها الجنسية يرجع لتأثير من وصفهم “بالماركسيين الجدد” في المؤسسات التعليمية.

وبالتزامن مع إعلان شركة إكس الخروج، أعلن ماسك أيضًا انسحاب شركته الفضائية “سبيس إكس” من ولاية كاليفورنيا.

ومن المتوقع أيضا أن ينقل المقر الرئيسي للشركة إلى تكساس، حيث تمتلك “سبيس إكس” مرافق إنتاج وأبحاث ومنصة إطلاق “ستار بيس” في تكساس على ساحل خليج المكسيك، جنوب الولايات المتحدة، حيث تُختبر المركبة الفضائية “ستارشيب”.

وأعلن حاكم ولاية تكساس، الجمهوري غريغ أبوت، في وقت سابق عن دعم أعمال ماسك وتطلعاته لنقلها بالكامل إلى ولايته.

Neuralink has begun construction on a 3-story building with offices, machine shop, and cleanroom device manufacturing right outside of Austin, Texas.

Yesterday, @elonmusk announced SpaceX will now move its HQ from Hawthorne, California, to Starbase, Texas, and 𝕏 HQ will also… pic.twitter.com/ppxX7MJn4o

— Neura Pod – Neuralink (@NeuraPod) July 18, 2024