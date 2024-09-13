“انفجار قنبلة”.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة ثقيلة تحمل مدفعا (فيديو)

شهدت ولاية ساوث كارولينا الأمريكية حادثًا غريبًا، عندما اصطدم قطار شحن بناقلة دبابات كان تحمل مدفعًا ذاتي الحركة، يوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشاحنة الثقيلة تعطلت على تقاطع يعبر طريق القطار، بينما كانت تنقل مدفعًا ذاتي الحركة، مما أدى إلى اصطدام القطار المندفع بها بقوة.

ويشبه المدفع ذاتي الحركة الدبابة، إذ يتم تركيب المدفع على جسم دبابة.

ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان أنهم سمعوا صوت “انفجار قنبلة”، ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان أنه نتج عن الاصطدام صوت يشبه “انفجار قنبلة”.

BREAKING: *Crash* – CSX train hits tank, truck in Goose Greek, South Carolina pic.twitter.com/Ipp7plcHlE — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 12, 2024

ولم تحدث إصابات جراء الحادث، الذي أعلنت الشركة المسؤولة عن القطار أنها فتحت تحقيقًا مع السلطات المحلية لمعرفة أسبابه.