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شاهد: مغامرة مراسل حربي روسي مع مسيّرة أوكرانية لاحقته داخل مصنع طوب

“لا خيار آخر”

مراسل روسي يصور نفسه خلال قيام طائرة بدون طيار بملاحقته
13/9/2024-|آخر تحديث: 13/9/202404:40 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

ظهر المراسل الحربي الروسي أندريه فيلاتوف في مدينة كراسنوغوروفكا، في إقليم دونيتسك، أثناء تسجيله أحد التقارير المصورة من أماكن القتال بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية، عندما ظهرت مسيّرة معادية وشرعت في محاولة استهدافه.

كان فيلاتوف في مبنى لمصنع حجارة القرميد مع الجنود الروس الذين كانوا في وضعية الاستعداد القتالي لشن هجوم على القوات الأوكرانية.

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وتحدث المراسل عن المهمة القتالية خلال مرافقته لقوات الجيش الروسي وهي طرد القوات الأوكرانية بعيدًا عن الموقع الذي سيشن الجيش الروسي هجومًا عليه.

الفيديو وثّق في 4 مايو/أيار الماضي، ولم تسمح الظروف العملياتية بنشره في وقت سابق نظرا للظروف المواجهات العسكرية، كما نشرت وسائل إعلام روسية.

تعليق المراسل العسكري

وفي تعليقه على الفيديو، قال المراسل العسكري لقناة (روسيا اليوم) إن مشاعر فيلاتوف أثناء هجوم بطائرة بدون طيار (FPV) لا تقدر بثمن.

وأضاف “لو كنت في موقفه لتصرّفت بالطريقة ذاتها على الأرجح، أو ربما أكثر صرامة، بشرط ألا تتدخل زوجتي في مثل هذا الموقف”.

وأردف “لكن إذا حدث هذا فسوف أموت أنا أو خصمي. لا أرى أي خيار آخر”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام روسية

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