مصر.. ضحايا إثر انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شبرا شمالي القاهرة (شاهد)

انهار عقار مكون من 4 طوابق، فجر اليوم الجمعة، بمنطقة شبرا مصر – أكبر أحياء شمال القاهرة – وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة للبحث عن مفقودين أسفل العقار.

وانتشلت قوات الدفاع المدني، صاحب العقار المنهار من أسفل الأنقاض، كما نجحت الأجهزة الأمنية من انتشال جثامين امرأتين وطفلة، ضحايا العقار المنهار وتم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفى العام بشبرا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

كما تبحث قوات الحماية المدنية بالقاهرة عن جثث 3 ضحايا آخرين أسفل أنقاض العقار.

عاجل| استخراج جثمان من أسفل أنقاض عقار شكلاني المنهار بشبرا مصر

https://t.co/kRbgvUgcEt — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) September 12, 2024

وأخلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة عقارين مجاورين للمنزل المنهار من السكان، لحين الانتهاء من عمليات رفع الركام بواسطة معدات ثقيلة تابعة لمحافظة القاهرة وسط تواجد سيارات الإسعاف.

واستعانت قوات الحماية المدنية بمعدات ثقيلة لإجراء عمليات البحث ورفع ركام العقار لتسهيل عمليات البحث عن أي ضحايا جراء الانهيار.

وانتقل فريق من نيابة شمال القاهرة الكلية لمعاينة عقار شبرا مصر المنهار، وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة هندسية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتحفظ علي كاميرات المراقبة المجاورة للعقار.