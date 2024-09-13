هل تريد ممارسة اليوغا في المنزل؟ إليك 10 نصائح عملية وممتعة

وفقا لاستطلاع رأي أجرته الرابطة المهنية لمعلمي اليوغا في ألمانيا، فإن 74% ممن يمارسون اليوغا يقومون بذلك في المنزل، في حين يحضر فقط نحو 25% حصص اليوغا إما في أماكن خاصة أو في الصالة الرياضية (الجيم).

الملايين من الأشخاص الذين يمارسون اليوغا في منازلهم، يواجهون مشكلة أن الوضع في المنزل غير مناسب، ولكن هناك بعض النصائح البسيطة التي يمكن أن تساعدك على ممارسة اليوغا في المنزل باستمتاع كبير وتركيز عال.

Whether you need a break from your desk, your kids, or a racing mind, give one of these practices a try the next time you need a quick boost.https://t.co/c4zN63LhVq — Yoga Journal (@Yoga_Journal) September 10, 2024

النصائح العشر

تخصيص مكان ثابت لممارسة اليوغا في المنزل، ويُفضل أن يكون بعيدًا عن أي عوامل تشويش. يمكن أن يكون المكان غرفة المعيشة أو ركنًا في غرفة نوم كبيرة، واحرص على تجنب الأماكن المزدحمة مثل المطبخ أو الممرات أو غرف الأطفال. اختيار ركن بالقرب من جهاز التدفئة بحيث لا تشعر بالبرد عندما تكون في وضع استرخاء. إحرص على أن يكون مكان التدريب أمام نافذة، إذا أمكن، حتى تكون قادرًا على النظر للخارج عند ممارسة اليوغا. قم باختيار سجادة لممارسة اليوغا لا تسبب الانزلاق، وتوفر الدعم الكافي. يُمكن استخدام أدوات لدعم ممارسة اليوغا مثل الأشرطة، والمقاعد، ووسائد المقاعد. إذا كنت تمارس اليوغا على أرضية خالية من الفرش، بحيث تشعر بالبرد أو بصلابة الأرضية، قم بوضع سجادة إضافية أخرى أسفل السجادة الأساسية، فالغطاء الثقيل مُفيد في مرحلة الاسترخاء. إذا كنت تمارس اليوغا أثناء مشاهدة دروس عبر شبكة الانترنت، من الأفضل، أن تكون المعلومات الشفهية دقيقة حتى تتمكن من ممارسة اليوغا دون تركيز على الشاشة. قُم بوضع جهاز اللاب توب عند مقدمة السجادة، واضبط ارتفاعه بناء على ما تحتاج للنظر إليه على الشاشة. قم بوضع اللاب توب على طاولة منخفضة أو مقعد أو كرسي عند ممارسة تمارين التمدد على الأرض. وبالنسبة للتمارين التي تحتاج الوقوف، من الأفضل أن يكون اللاب توب في مستوى العين، حتى لا تُرهق رقبتك بالنظر إلى أسفل. ويمكن أن تُحرك اللاب توب كلما شعرت بالرغبة في ذلك أثناء جلسة اليوغا، لكن من الأفضل أن تكون على معرفة بالتمارين قبل التدريب حتى لا تشتت ذهنك. إذا كنت تستعين بفيديوهات مسجلة لممارسة اليوغا، الأفضل أن تشاهدها قبل البدء في الممارسة، بحيث لا تحتاج لها أثناء التدريب وتتمتع بالتركيز الشديد.