هل تريد ممارسة اليوغا في المنزل؟ إليك 10 نصائح عملية وممتعة

وَفق استطلاع رأي أجرته الرابطة المهنية لمعلمي اليوغا في ألمانيا، فإن 74% ممن يمارسون اليوغا يفعلون ذلك في المنزل، في حين يحضر فقط نحو 25% حصص اليوغا إما في أماكن خاصة أو في الصالة الرياضية (الجيم).

الملايين من الأشخاص الذين يمارسون اليوغا في منازلهم، يواجهون مشكلة أن الوضع في المنزل غير مناسب، ولكن هناك بعض النصائح البسيطة التي يمكن أن تساعدك على ممارسة اليوغا في المنزل باستمتاع كبير وتركيز عال.

