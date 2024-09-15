ليبيا.. وفاة شخصين وإصابة العشرات جراء أمطار غزيرة في سبها‎ (فيديو)

أعلنت بلدية مدينة سبها جنوبي ليبيا، اليوم الأحد، وفاة شخصين وإصابة 40 آخرين جراء سيول ناجمة عن هطول أمطار غزيرة بالمدينة.

وقال رئيس بلدية سبها بلحاج علي إن “الوضع كارثي جدًّا والبيوت غارقة في مياه السيول والصرف الصحي بالمدينة”.

وأضاف “توفي رجل وامرأة، فيما أصيب 40 آخرون جراء الأمطار والسيول”.

#ليبيا

مقتل شخصين وإصابة 25 آخرين جراء أمطار غزيرة اجتاحت مدينة #سبها في أقصى جنوب البلاد. الأمطار الغزيرة استمرت لمدة قاربت الساعة فقط، ورغم ذلك تسببت في انهيار العديد من المباني وغرق مبانٍ أخرى في عدد من المناطق السكنية بالمدينة pic.twitter.com/qsVDOTp71r — ريان المصري (@Rian_almasri) September 15, 2024

وتخضع مدينة سبها لحكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب في بنغازي والداعمة لخليفة حفتر، بينما يتبع المجلس البلدي بالمدينة لوزارة الحكم المحلي لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس.

وفي وقت سابق اليوم، قال المجلس البلدي بالمدينة في بيان إن سبها وبعض المناطق المجاورة شهدت أمطارًا غزيرة أدت إلى تضرر بعض المنازل وغرق الشوارع، كما غمرت المياه صالة الركاب بمطار المدينة.

#ليبيا#ســبــها

غزارة الأمطار تغرق مطار سبها الدولي

والأجهزة تبلغ بعدم استطاعتها استقبال اي طائرة.. pic.twitter.com/gd5w1RnEux — 👑 Dengar 👑 (@dengar_7) September 15, 2024

وأضاف البيان أن منطقتي غدوة وأم الأرانب، جنوبي سبها، شهدتا جريان أودية وسيول جارفة أدت إلى إغلاق الطرق المؤدية من المدينة وإليها.

كما أشار إلى تخصيص مدرسة الوحدة في محلة الجديد مقرًّا لإيواء العائلات المتضررة إلى حين انتهاء الأمطار.

كان المركز الوطني للأرصاد الجوية قد حذر، أمس السبت، في بيان من أمطار رعدية غزيرة على بعض مناطق الجنوب الغربي، تؤدي إلى جريان الأودية وحدوث سيول فيها.

ومن تلك المناطق، حسب البيان، منطقة سبها ومنطقة براك الشاطي والمنصورة وقيرة وأوباري وبعض مناطق الجفرة والفقهة ومنطقة سلسلة جبال أكاكوس.

ووجَّه رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد تعليماته العاجلة لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الموارد المائية ووزارة الكهرباء والجهات المختصة بسرعة التعامل مع الأزمة التي تمر بها سبها، وفق بيان للحكومة.