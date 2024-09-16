على ارتفاع 165 مترا.. رجل يعبر مضيق البوسفور مشيا على سلك مشدود (فيديو)

استطاع رجل من إستونيا المشي على سلك مشدود على ارتفاع 165 مترًا فوق سطح البحر فوق مضيق البوسفور، بين الجانبين الآسيوي والأوروبي لمدينة إسطنبول التركية.

وقطع يان روز مسافة 1074 مترًا مشيًا على السلك المشدود خلال 47 دقيقة.

وقال يان إنه حاول التركيز قدر استطاعته، في الوقت الذي كانت السيارات تمر تحته فوق الجسر، بينما كانت الطائرات والمروحيات تحلق فوقه.

وأضاف أنه اقتنص لحظات للحصول على استراحة لذراعيه، بعد إصابتهما بالإجهاد، مشيرًا إلى أنه تمكن خلال تلك اللحظات من مشاهدة المدينة القديمة.

وأبدى يان سعادته بالمشي من قارة آسيا إلى قارة أوروبا فوق سلك مشدود.