في غزة.. يد تغرس وأخرى تحمل المصحف الشريف (شاهد)

أظهر مقطع مصوّر امرأة من غزة تكافح من أجل العيش، استطاعت أن تعيد زراعة أرضها من جديد وسط الركام في بيت حانون شمالي القطاع المحاصَر.

وتبرز اللقطات التي نشرها الصحفي حسام شبات من غزة، محاولات الصمود والاستمرار رغم كل الظروف، ففي آن واحد، يدٌ تغرس ويدٌ تحمل المصحف الشريف.

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وظهرت المرأة الغزية وهي تُحفّظ ابنها القرآن الكريم أثناء عملها في غرس البذور، ومن حولها أطفالها الصغار.

وردد الأطفال وراء الأم آيات من سورة النبأ (من أول السورة حتى الآية 12)، هي قوله تعالى {عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ (1) عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلۡعَظِيمِ (2) ٱلَّذِي هُمۡ فِيهِ مُخۡتَلِفُونَ (3) كَلَّا سَيَعۡلَمُونَ (4) ثُمَّ كَلَّا سَيَعۡلَمُونَ (5) أَلَمۡ نَجۡعَلِ ٱلۡأَرۡضَ مِهَٰدًا (6) وَٱلۡجِبَالَ أَوۡتَادًا (7) وَخَلَقۡنَٰكُمۡ أَزۡوَٰجًا (8) وَجَعَلۡنَا نَوۡمَكُمۡ سُبَاتًا (9) وَجَعَلۡنَا ٱلَّيۡلَ لِبَاسًا (10) وَجَعَلۡنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا (11) وَبَنَيۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعًا شِدَادًا (12)}.

ويعاني قطاع غزة من 7 أكتوبر/تشرين الأول حربًا مدمّرة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين.