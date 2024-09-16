8100 طائرة “درون” تحلّق معا في عرض مذهل وتحطم الرقم القياسي العالمي (شاهد)

أضاء عرض جويّ مذهل لـ8100 طائرة مسيّرة (درون)، سماء الليل فوق مدينة شنتشن الصين، مسجلًا رقمًا قياسيًّا جديدًا لأكبر عدد من المسيّرات في العالم يحلق في آن واحد.

وبثت “HIGH GREAT” الشركة الرائدة عالميًّا في مجال توريد وتصنيع أنظمة تشكيل المسيّرات، لقطات عبر منصّاتها للعرض الضوئي المثير في سماء المدينة في مشهد خطف الأنظار.

عرض مذهل استمر 20 دقيقة

وتلونت السماء برسوم متحركة معقدة ورموز وأنماط مبهرة شكّلها العدد الهائل من المسيّرات في عرض مذهل استمر نحو 20 دقيقة مضيفًا لمسة تكنولوجية فريدة إلى الحفل.

من ناحيته، شارك الملياردير الأمريكي إيلون ماسك -الرئيس التنفيذي لشركة تسلا- الفيديو عبر منصة إكس التي يملكها ووصفه بأنه عرض “بديع”.

وقالت شركة “HIGH GREAT” عبر فيسبوك إنه “على مدار سنوات، ضخت عروض الطائرات المسيّرة، طاقة جديدة في القطاعات الثقافية والسياحية في المدن في جميع أنحاء البلاد”.

وأشارت إلى أن الشركة “تتخطى الحدود بعروض جوية متعددة الأبعاد، وتجمع بين الأدوار والتكنولوجيا لعصر جديد من عروض الطائرات المسيّرة”.

رقمان قياسيان عالميان

وأضافت أنه في الرابع والخامس من سبتمبر/أيلول، حطم عرض الطائرات المسيّرة للشركة في شنتشن، رقمين قياسيين عالميين في موسوعة غينيس في مركز دانيون الرياضي ولونغانغ.

وأوضحت أنه في الرابع من سبتمبر، أنشأت 7998 طائرة مسيّرة أكبر تشكيل ضوئي في العالم؛ مما قدم تجربة بصرية لا تُنسى، وفي اليوم التالي انطلقت 8100 طائرة “درون” في وقت واحد، مسجلة رقمًا قياسيًّا جديدًا لأكبر عدد من الطائرات المسيّرة يحلق في وقت واحد.