زلزال يفاجئ رئيسة دولة خلال بث مباشر.. ماذا فعلت؟ (فيديو)

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر دولة مولدوفا بينما كانت رئيسة البلاد مايا ساندو تُجري مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة.

وبدأ الاستوديو بالاهتزاز في الوقت الذي كانت فيه رئيسة البلاد تنهي حديثها.

ورغم ظهور علامات الذهول والمفاجأة على وجه مايا، فإنها تمكنت من الحفاظ على هدوء أعصابها وظهرت على وجهها ابتسامة خفيفة.

وعلّقت المذيعة قائلة “يا إلهي، هناك أمر مثير يحدث”، مضيفة أن هذه المرة الأولى التي يحدث فيها زلزال خلال لقاء مباشر على الهواء.

وردّت مايا “يبدو ذلك فعلًا!”، معربة عن اتفاقها مع المذيعة بشأن “النهاية غير المعتادة” للقاء.

ووقع الزلزال في رومانيا المجاورة، وشعر به السكان في مولدوفا وأوكرانيا وبلغاريا.