إيلون ماسك يعلن بدء خدمة الإنترنت الفضائي في اليمن.. كيف رد الحوثيون؟

أعلنت الحكومة المعترف بها في اليمن، أن السلطات في مدينة عدن، جنوب البلاد، بدأت الأربعاء رسميًا تشغيل خدمة “ستارلينك” لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية ليصبح اليمن أول دولة في الشرق الأوسط تتمتع بهذه الخدمة.

وأضافت في بيان أن الخطوة تهدف إلى تعزيز جودة الاتصال وتوسيع نطاق التغطية الرقمية وعزل خدمة الإنترنت عن رقابة جماعة الحوثي التي تتحكم بها منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014.

من جهتها، نددت وزارة الاتصالات التابعة للحوثيين بإدخال خدمات “ستارلينك” لليمن، وقالت إنه “يضر بالأمن القومي”.

ونقلت وكالة الأنباء التي يديرها الحوثيون في صنعاء عن مصدر بالوزارة قوله إن “تقديم خدمات الإنترنت من قبل شركة أجنبية في أي منطقة في كافة أنحاء الجمهورية، يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي اليمني ويقوض القدرة على حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم”.

وهنأت السفارة الأمريكية في اليمن هذه الخطوة ووصفتها بأنها “إنجاز”، وقالت في تغريدة على منصة “إكس”، “تهانينا لليمن لكونه أول دولة في الشرق الأوسط تتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من ستارلينك”، مضيفة “يوضح هذا الإنجاز كيف يمكن للتكنولوجيا أن تفتح فرصًا جديدة وتدفع عجلة التقدم”.

وقال وائل طرموم المدير التنفيذي للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية الحكومية في عدن، إنه تم إدخال خدمة “ستارلينك” (الإنترنت الفضائي) رسميًا الأربعاء في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، في جنوب شرق البلاد وشرقها وشمالها.

وأضاف “هذه الخطوة تأتي بعد قيام مؤسسة الاتصالات وشركة ستارلينك باستكمال كافة الإجراءات القانونية والتوقيع على اتفاقية ترخيص الخدمة في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، لتصبح مؤسسة الاتصالات وكيلًا معتمدًا لشركة ستارلينك بالأراضي اليمنية”.

ويهدف مشروع “ستارلينك” من شركة “سبيس إكس” إلى توفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للمناطق النائية أو التي تعاني من ضعف البنية التحتية التقليدية للاتصالات، مما يجعل اليمن من أبرز المستفيدين في ظل الأوضاع الحالية، وفق بيان الشركة.

Starlink is now available in Yemen! 🛰️🇾🇪❤️ → https://t.co/Ux8iivN1XE pic.twitter.com/mmmu1KvqIz

— Starlink (@Starlink) September 17, 2024