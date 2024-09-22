انفجار منجم يودي بحياة العشرات في إيران (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الأحد أن 51 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون في انفجار غاز بمنجم للفحم في إقليم خراسان الجنوبي.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن الحادث نجم عن انفجار لغاز الميثان في القطاعين الثاني والثالث من المنجم الذي تديره شركة معدنجو.

وقال حاكم إقليم خراسان الجنوبي علي أكبر رحيمي، للتلفزيون الحكومي، اليوم الأحد “يأتي 76% من الفحم الإيراني من هذه المنطقة ويعمل نحو 8 إلى 10 شركات كبيرة في المنطقة بما في ذلك شركة معدنجو”.

وبث التلفزيون الرسمي مشاهد لسيارات إسعاف ومروحيات تتوجّه إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.

كما أظهرت مشاهد مصوّرة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، جثث عدد من الضحايا الذين كانوا يرتدون زي العمل، بينما تمّ نقلهم من الموقع على عربات تابعة للمنجم.

وقال جواد قناعت حاكم محافظة خراسان الجنوبية حيث يقع المنجم للتلفزيون الرسمي، إنّ فرق الإنقاذ تعمل على إخراج الجثث والمحتجزين في المنجم.

إيران.

13 قتيلا و 12 جريح في انفجار منجم للفحم جنوبي محافظة خراسان pic.twitter.com/zfEE1pizUs — JEDWMAZH (@JEDWMAZH) September 22, 2024

69 عاملا بالمنجم

وانتهت عملية الإنقاذ في القطاع الثاني. وقال رحيمي في وقت سابق إن من بين 47 عاملا كانوا في القطاع توفي 30 وأصيب 17.

وأضاف أن عمليات الإنقاذ في القطاع الثالث بدأت. وأوضح أن كثافة غاز الميثان في القطاع عالية وستستغرق العملية نحو 3 إلى 4 ساعات.

وقال التلفزيون الرسمي إن إجمالي 69 عاملا كانوا داخل القطاعين وقت الانفجار.

ونقل التلفزيون في وقت سابق عن رئيس الهلال الأحمر الإيراني قوله “تم نقل 17 مصابا إلى المستشفى وما زال 24 شخصا في عداد المفقودين”.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الانفجار وقع السبت الساعة التاسعة مساء (17:30 بتوقيت غرينتش).

وقدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التعازي لأسر الضحايا، وقال في تصريحات نقلها التلفزيون “تحدثت مع الوزراء وسنبذل كل ما بوسعنا لمتابعة ما حدث”.