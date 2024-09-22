في ثوان.. حفرة تبتلع شاحنة كبيرة بعد انشقاق الأرض (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر انشقاق الأرض بشكل مفاجئ لتبتلع شاحنة كبيرة خلال ثوان معدودة.

ويُظهر المقطع سائق الشاحنة وهو يقفز منها قبل أن تسقط بكاملها داخل الحفرة العميقة.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن الحادث وقع في مدينة “بونه” بولاية “ماهاراشترا” غربي البلاد.

وأوضحت أن الشاحنة تابعة للبلدية، وكانت تقوم بأعمال تنظيف لشبكة الصرف الصحي.

ونقلت عن مسؤول بإدارة الإطفاء في المدينة أن عمق الحفرة يتراوح من 12 إلى 15 مترًا.