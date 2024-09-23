“لغتك العربية فظيعة”.. ابنة رونالدو تشعل المنصات (شاهد)

ظهرت آلانا مارتينا، ابنة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مقطع فيديو على منصة إكس وهي تتحدث العربية وتعد الأرقام من واحد إلى عشرة.

وانتقدت ابنة رونالدو، الذي يلعب لنادي النصر السعودي، نطق كلمة “شكرًا” من جانب أحد المحيطين بها، ونبّهته إلى الطريقة الصحيحة لنطق الكلمة، قائلة “لغتك العربية فظيعة”.

ابنة كريستيانو رونالدو تتحدث اللغة العربية 😂 احلى من يتكلم العربية 😍 pic.twitter.com/bW7hzWIXia — حذيفة الطيب (@huzifaltayeb) September 19, 2024

وتعيش آلانا مارتينا، المولودة عام 2017، في السعودية مع والدها ووالدتها الإسبانية جوروجينا رودريجيز، شريكة رونالدو لسنوات طويلة، منذ انتقال والدها إلى المملكة في يناير/كانون الثاني 2023.

وعبّر رونالدو في مقابلة مع المذيع الرياضي واللاعب السابق ريو فرديناند، بُثّت على قناة فرديناند على يوتيوب، عن سعادته بالحياة في السعودية.

وأكد رونالدو أنه كان من السهل عليه وأسرته التأقلم مع الحياة في السعودية، وأنه يحب الإقامة بها.