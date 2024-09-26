الأطول في العالم.. تبرئة ياباني بعد انتظاره 45 عاما لتنفيذ حكم الإعدام فيه

صدر اليوم الخميس حكم ببراءة ياباني ذٌكرأنه أمضى أطول فترة في العالم ينتظر تنفيذ حكم الإعدام فيه، لتُختتم بذلك جهود عائلته في السعي للعدالة له بعد إدانته خطأ بارتكاب جرائم قتل قبل نحو 60 عاما.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن محكمة مقاطعة سيزوكا برأت إيواو هاكامادا (88 عاما) لدى إعادة محاكمته بتهمة قتل 4 أشخاص في المنطقة الواقعة وسط اليابان عام 1966.

وأمضى هاكامادا 45 عاما في انتظار تنفيذ حكم الإعدام قبل أن تصدر المحكمة أمرا في عام 2014 بإطلاق سراحه وإعادة محاكمته بسبب شكوك حول الأدلة التي بُنيت عليها إدانته.

واتُهم هاكامادا، وهو ملاكم سابق، بقتل مدربه السابق وأسرته طعنا وإحراق منزلهم.

ورغم اعترافه بارتكاب الجريمة لفترة قصيرة، فقد تراجع عن اعترافاته ودفع ببراءته خلال محاكمته لكن حُكم عليه بالإعدام في عام 1968، وهو حكم أيدته المحكمة العليا اليابانية عام 1980.

وفي عام 2008، تقدم نوريميشي كوماموتو، أحد القضاة الـ3 في محكمة شيزوكا الذين قضوا بإعدام هاكامادا، بطلب للمحكمة العليا لإعادة محاكمته لكن الطلب قوبل بالرفض.

وبعد إطلاق سراحه، عاش هاكامادا مع شقيقته الكبرى هيديكو، التي سعت لعقود من الزمن لتبرئتة .

وأشادت منظمة العفو الدولية بتبرئة هاكامادا ووصفتها بأنها “لحظة حاسمة للعدالة”، وحثت اليابان على إلغاء عقوبة الإعدام.

وقالت “بعد قضائه ما يقرب من نصف قرن في السجن ظلما و10 سنوات في انتظار إعادة محاكمته، فإن هذا الحكم يعتبر بمثابة اعتراف بالظلم الفادح الذي عاشه طوال حياته”.

وأضافت في بيان “الحكم ينهى كفاحا ملهما لتبرئة اسمه”.