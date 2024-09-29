مشهد غير مألوف.. أب يفاجئ ابنه بتقبيل قدمه لحظة إعلان إتمامه حفظ القرآن (فيديو)

تداولت منصات التواصل الاجتماعي في تركيا مشهدًا مؤثرًا لأب تركي يقبّل قدم ابنه بعد إتمامه حفظ القرآن الكريم.

وحظيت الصور التي نشرتها دورة تحفيظ القرآن الكريم في قونية وسط الجنوب التركي، عبر منصاتها، بتفاعل لافت على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو الأب في البداية وهو يعانق ابنه بقوة، ثم يباغته محاولًا تقبيل قدميه في مشهد مؤثر.

أكثر من 200 ألف حافظ

كانت سديدة آق بولوت، المدير العام للخدمات التعليمية في رئاسة الشؤون الدينية التركية، قد أعلنت في تصريحات سابقة حصول 13 ألفًا و349 طالبًا على شهادة إتمام حفظ القرآن الكريم في تركيا خلال عام 2023.

وقالت إن بلادها بدأت بتوثيق أسماء حفظة القرآن لأول مرة عام 1975، ومنذ ذلك الوقت وصل عددهم إلى 207 آلاف و803 حفاظ، وأن عددهم قد يزيد على ذلك لعدم توفر معلومات عن عدد حفظة القرآن قبل العام المذكور.

ويترشح الطالب لنيل شهادة حفظ القرآن بعد إتمام 9 دورات، يستغرق إتمامها 3 أعوام، بواقع 3 دورات في كل عام، يحصل بعدها الطالب على شهادة إتمام حفظ القرآن.

وأشارت آق بولوت إلى أن دورات تحفيظ القرآن تتواصل في 1765 مركزًا في أنحاء تركيا، ينتظم فيها 84387 طالبًا على أيدي 8305 مدرسين.

وقالت إنه خلال عام 2023 تقدّم 18935 طالبًا للحصول على شهادة إتمام حفظ القرآن، نجح منهم 13349 طالبًا.

الدورات الصيفية

وكشفت المسؤولة في رئاسة الشؤون الدينية التركية عن مشاركة مليونين و400 ألف طالب في دورات القرآن الكريم الصيفية التي تستمر 6 أسابيع بمعدل 4 ساعات يوميًّا.

وأوضحت أن الدورات تشمل -إلى جانب قراءة القرآن الكريم- تعليم القيم الدينية والوطنية.

وأشارت إلى أن الدورات التي تنظم في المساجد في جميع أنحاء تركيا، تتخللها رحلات ومسابقات وأنشطة ترفيهية.