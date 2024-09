شاهد: لحظة اعتقال مدرس في أيرلندا رفض الاعتراف بالمتحولين جنسيًا

اعتقلت الشرطة الأيرلندية، أمس الاثنين، معلمًا بسبب رفضه شروط المدرسة فيما يتعلق بالاعتراف بالأطفال المتحولين جنسيًا واستخدام الضمائر المناسبة لهم.

واشتكت مدرسة (ويلسون هوسبيتال) في مقاطعة ويستميث، المعلم إينوك بيرك للمحكمة بسبب رفضه الاعتراف بـ”الهُوية الجديدة” لطالبة متحولة جنسيًا.

ويرفض بيرك -متدين مسيحي- الاعتراف بالمتحولين جنسيًا بسبب تدينه، وأكد لمسؤولي المدرسة أنه لا يعترف سوى بالذكر والأنثى، وَفق موقع (ديلي ميل) البريطاني.

BREAKING: Teacher Enoch Burke arrested at Wilson’s Hospital School after refusing to endorse and affirm transgender ideology.

Judge Barry O’Donnell, who made almost €400,000 from 2016-2018 representing TUSLA as a barrister, ordered his arrest.

TUSLA is the Irish State ‘Child… pic.twitter.com/Ni8xLSRS7a

— Enoch Burke (@EnochBurke) September 2, 2024