كاتب بريطاني يترجم باحترافية “آية قرآنية” كُتبت على مركبة جنائز في لندن (شاهد)

ترجم الكاتب والمنتج البريطاني تشارلز دوبارا باحترافية آية قرآنية كُتبت على مركبة جنائز في لندن.

وشرح الكاتب البريطاني أيضًا معنى قول الله عز وجل (إنا لله وإنا إليه راجعون) وهي جزء من الآية 156 في سورة البقرة.

وقال دوبارا “بما أنني إنجليزي ولستُ مسلمًا فأنا أعلم أن الكثير من الناس يشعرون بالقلق عند رؤية هذا النوع من الكتابة الإسلامية الكبيرة السوداء، لذا فكرت في تصوير فيديو سريع فقط لأقول لكم لا تقلقوا أنا معكم دائمًا وسأشرح لكم هذا”.

وتابع: دعوني أشرحها لكم.

نقرأ هنا (إنا) والتي تعني “نحن”

(إنا لله) أي “نحن ننتمي إلى الله”

(و) وهو “حرف عطف”

(إنا) أي “نحن”

(إليه) أي “نتجه نحوه”

(راجعون) تعني “سنعود إلى الله”

حسنًا فنحن “نأتي من الله وإليه نعود” هذا كل ما تعنيه العبارة.

وأشار الكاتب إلى الترجمة الإنجليزية لمعنى الآية الكريمة وقال: بالأسفل نرى الترجمة هنا ”إنا نأتي من الله وإليه نعود”، وهنا رقم السورة “السورة الثانية” وهو أطول سورة في القرآن.

وأضاف: تتضمن هذا السورة الكثير من الآيات الشهيرة التي ترفع الروح المعنوية للناس في أوقات الحزن والمصائب.

وختم حديثه بقوله: نحن جميعًا إخوة ومن الجيد أن نتعلم اللغة العربية قد يستغرق الأمر وقتًا طويلًا ولكن إذا استطعت أنا القيام بذلك فيمكنك القيام به فأنا لم تكن لدي خلفية في اللغات.