الإعصار هيلين يقتل 93 شخصا على الأقل في أمريكا (فيديو)

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الإعصار هيلين، الذي تسبب في دمار كبير في جزء من شرق الولايات المتحدة وجنوب شرقها، إلى 93 شخصا على الأقل.

ففي كارولاينا الشمالية -وهي أكثر الولايات تضررا- قتل 37 شخصا بينهم 30 في منطقة بانكومب وحدها، ولقي 25 شخصا على الأقل حتفهم في كارولينا الجنوبية و17 في جورجيا و11 في فلوريدا وشخصان في تينيسي وشخص في فيرجينيا.

وضرب هيلين شمال غرب فلوريدا مساء الخميس، كإعصار من الفئة الرابعة على مقياس من 5 درجات، مصحوبا برياح بلغت سرعتها 225 كيلومترا في الساعة، ولم تشهد المنطقة إعصارًا بهذه القوة منذ عام 1859، وتقدم الإعصار بعد ذلك شمالا مع تراجع قوته تاركا رغم ذلك دمارا واسعا.

التوجه إلى المناطق المنكوبة

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومرشحا الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس ودونالد ترامب أنهم سيتوجهون إلى المناطق المنكوبة قريبا.

وقال بايدن “أشعر بحزن عميق بسبب خسارة الأرواح والدمار الذي سببه الإعصار هيلين”. وأضاف “طريق التعافي سيكون طويلا”.

وقالت هاريس أمس الأحد خلال لقاء انتخابي في لاس فيغاس “سنساعد هذه المناطق إذا اقتضت الضرورة للتحقق من أنها ستتمكن من النهوض وإعادة البناء”.

أما ترامب فسيتوجه اليوم الاثنين إلى مدينة فالدوستا في جورجيا التي تضررت جراء الإعصار.

HURRICANE HELEN'S AFTERMATH IN THE USA. Category 4 Hurricane Helene hit the Big Bend region of northern Florida on Thursday evening. The region has not seen a hurricane of this strength since 1859. Tallahassee Mayor John Daly said the day before that Helene could become "the… pic.twitter.com/x1vW49Cj4J — Trending News (@Trend_War_Newss) September 28, 2024

طرق مقطوعة

وخلّف الإعصار أضرارا مادية كبيرة جدا، وقالت ديان كريسويل من الوكالة الفدرالية لحالات الطوارئ لتلفزيون “سي بي أس”: “تعرضت البنى التحتية لأضرار كبيرة على مستوى شبكات المياه والاتصالات والطرقات فضلا عن منازل كثيرة” موضحة أن البحث عن ضحايا يتواصل.

وفي كارولاينا الشمالية بقيت بعض المناطق معزولة، ويتم الوصول إليها عبر مروحيات على ما أفاد الحاكم روي كوبر.

ولا تزال 4 محاور طرقات وطنية مقطوعة بين كارولاينا الشمالية وتينيسي على ما أفادت كريستين وايت من دائرة النقل.

وأعلنت ولايات ألاباما وفلوريدا وجورجيا وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وتينيسي، حالة الطوارئ الفيدرالية.

وقال مدير مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية كين غراهام “لا يزال إنذار من احتمال وقوع فيضانات ساريا في بعض مناطق غرب كارولاينا الشمالية بسبب خطر انهيار سدود”.

وبقي نحو 2.2 مليون منزل من دون كهرباء بحسب موقع “باور آوتيتج” المتخصص، ويقوم الصليب الأحمر برعاية آلاف الأشخاص على ما أفادت هذه المنظمة.

At least 54 dead as Hurricane #Helena slams into southeastern US, pray for those souls. Can't even start to realize the pain 1000s of them are going through 😔😔😔#Hurricane #HurricaneHelene #Helene #helene2024 #HurricaneHelen pic.twitter.com/tdEV5wktzS — Lucifer (@krishnakamal077) September 28, 2024

مأساة فعلية

وفي جزيرة سيدر كيز التي يبلغ عدد سكانها نحو 700 نسمة وتقع على ساحل فلوريدا الغربي اقتلعت أسطح منازل وتحطمت جدران.

وقال غابي دوتي موظف البلدية “إن قلبي ينفطر عند مشاهدة ذلك”، مضيفا “لقد اندثرت الكثير من المنازل واختفت السوق ومكتب البريد. إنها مأساة حقيقية، وسيكون من الصعب إعادة البناء”.

واجتاحت انزلاقات تربة وفيضانات كبيرة مناطق واسعة في آشفيل في كارولاينا الشمالية.