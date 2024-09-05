“أحلى صورة في حياتي”.. ممثل مصري يتضامن مع فلسطين في مهرجان فينيسيا

شارك الممثل المصري عصام عمر، صورة له وهو يضع “دبوس” لعلم فلسطين على بذلته أثناء مروره على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ونشر عمر، أمس الأربعاء، صورتين له على حسابه في “إنستغرام”، وهو يشير بيده لعلم فلسطين، وعلّق قائلًا “أحلى صورة في حياتي علشان فلسطين فيها”.

ويشارك الممثل المصري في مهرجان فينيسيا المقام حاليًا في دورته الـ81، بفيلمه “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو”، وذلك ضمن برنامج “آفاق جديدة – إكسترا”.

يذكر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يدعم فيها الممثل المصري الشاب القضية الفلسطينية ويتعاطف مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وسبق ونشر عمر العديد من المنشورات الذي عارض فيها استمرار الحرب.

ولاقت صورة عمر في المهرجان الدولي تفاعلًا واسعًا من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.