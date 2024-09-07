أفضل الأذكار في طريق القدوم على الله تعالى (فيديو)

قال الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة بجامعة قطر إن القدوم على الله هو انتقال البشرية من هذه الدنيا الفانية إلى الدر الباقية الدار الآخرة، وهي طريق إجباري وحتمي مكتوب على كل مخلوق (كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام).

وأضاف: أعظم الفقه هو فقه القدوم على الله لأن عليه محور النجاح الخالد والفلاح المستمر والفوز الأبدي وهو يقوم على 7 أصول:

الأصل الأول: تطهير القلب من أمراضه وأخطرها؛ الرياء والشهوات والشبهات والحسد والغل والبغضاء وتمكن حب الدنيا على الآخرة والتنافس عليها، والكبر والغرور وبطر الحق وجحد نعمة الله، واليأس والقنوط من رحمته سبحانه، والإصرار على الآثام مع العلم بأنها حرام وتعمد الإصرار بلا ندم وتوبة.

وأصل تطهير القلب من هذه الأمراض يكون بعلاج سببه الأكبر وأساسه المركزي وهو الغفلة فهي علة كل مرض، وأصل علاج الغفلة دوام ذكر الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم، فيصلح حال الإنسان وعمله وقوله وحياته كلها.

أفضل الأذكار

وعن أفضل الأذكار التي ينبغي أن يتمسك بها المسلم في طريق قدومه على الله عز وجل، قال مراد للجزيرة مباشر عبر برنامج “أيام الله” الأذكار المركزية، ما يلي:

كلمة التوحيد لا إله إلا الله.

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

سبحان الله وبحمده.

الاستغفار.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

لا حول ولا قوة إلا بالله.

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

حسبنا الله ونعم الوكيل.

فهذه أمهات الأذكار المركزية وعليها تدور الأذكار؛ التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير والاستغفار والتوكل على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إليه وتوحيده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف مراد: بقي أذكار عند؛ الفزع، الخوف، الدين، الهم، الغم، السفر، الدخول الخروج كل حياتك إذا راجعت كتب الأذكار قائمة على الذكر.

وقال مراد؛ إن الأصل الثاني من أصول فقه القدوم على الله هو: تجنب الاقتراب من مسارح الموبقات؛ الكبائر والإصرار على الذنوب والآثام ولو من غير الكبائر.

الأصل الثالث: التورع عن الشبهات فإن التورع عن الشبهات سد منيع عن مسالك الحرمات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.

الأصل الرابع: تحقيق الإحسان في الصلاة بتمام الخشوع.

الأصل الخامس: الصبر في سائر المقامات لتحقيق هذه الأصول ورتبه.

وهو صبران: الصبر على منازل السير؛ بدءًا بالصبر على العمل ثم الصبر على لزوم العمل ودوامه ثم الصبر على إحسان العمل.

وصبر على مقارعة النفس وكسلها وتخذيلها ووساوس شياطين الإنس والجن الصادين لك عن مواصلة السير إلى الله.

الأصل السادس: تحقيق الموجبات والمرجحات، الموجبات للمغفرة والرضوان والجنة فالمفروضات والواجبات من العبادات والطاعات، أما المرجحات فهي القربات النافلات.

الأصل السابع: العدل والإحسان في أمور الدين والدنيا ومع النفس في سائر أعمالك وقرباتك الظاهرة والباطنة.

وتحقيق العدل والإحسان مع الخلق من الأسرة إلى عموم الدوائر المجتمعية والعلاقات الإنسانية.

فهذه الأصول الـ7 عليها مدار فقه القدوم على الله وهي أصول الصراط المستقيم.

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