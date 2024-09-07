تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب كهرمان مرعش (فيديو)

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد، إن زلزالًا قوته 5 درجات وقع عند الساعة 09:31 (06:31 بتوقيت غرينتش) في كهرمان مرعش.

وأضافت في بيان على حسابها بمنصة إكس، أن مركز الزلزال في قضاء بازارجيك التابع للولاية. وأشار البيان إلى أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وذكرت آفاد في بيان لاحق، أنه لا خسائر حتى الساعة جراء الزلزال، وأن جهود المسح الميدانية مستمرة في المنطقة.

Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. https://t.co/dpL3fetkrc — AFAD (@AFADBaskanlik) September 7, 2024

زلزال كهرمان مرعش 2023

كان زلزالان كبيران قد ضربا جنوبي تركيا عام 2023، وقع الأول في الساعة 4:17 صباحًا بالتوقيت المحلي (1:17 صباحاً بتوقيت غرينتش) يوم 6 فبراير/شباط 2023.

وكان مركز الزلزالين منطقتي بازارجيك وإلبيستان في ولاية كهرمان مرعش جنوبي البلاد.

وبلغت قوة الزلزال الأول 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه السطحي غربي مدينة غازي عنتاب وامتدَّ أثره إلى سوريا أيضًا، نظرًا لقرب مركزه من الحدود السورية التركية، ويُعدُّ هذا الزلزال من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا وسوريا.

وبعد مرور 9 ساعات وتحديدًا في الساعة 13:24 ظهرًا بالتوقيت المحلي (10:24بتوقيت غرينتش) وقع زلزال آخر بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر بمنطقة إيكين أوزو بالقربِ من مدينة كهرمان مرعش.

بلغ عدد ضحايا هذين الزلزالين في تركيا وسوريا أكثر من 51000 قتيل و120000 مصاب، وخلّفا أضرارًا مادية جسيمة في كِلا البلدين.