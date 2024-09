هبوط اضطراري لطائرة هندية في تركيا بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة

هبطت طائرة ركاب خلال رحلة من الهند إلى ألمانيا بشكل اضطراري في شرقي تركيا، أمس الجمعة، بسبب تهديد بوجود قنبلة على ورق مرحاض على متن الطائرة.

وهبطت الطائرة التابعة لشركة “فيستارا” خلال رحلتها من مومباي إلى فرانكفورت، في إقليم أرضروم، وتم إغلاق المجال الجوي للمدينة وإعلان حالة الطوارئ.

وقال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو إنه تم إخلاء الطائرة من ركابها وعددهم 237 راكبًا وطاقمها المكون من 14.

وقال مسؤولون أتراك إنه تم العثور على ورقة في المرحاض مكتوب عليها “قنبلة على متن الطائرة” ما دفع خبراء المفرقعات إلى تفتيش الطائرة وإجلاء الركاب والطاقم.

وقال متحدث باسم فيستارا إن الرحلة يو.كيه 27 أقلعت من مومباي بالهند في طريقها إلى فرانكفورت بألمانيا ولكن جرى تحويل مسارها بسبب “مخاوف أمنية”. وهبطت الطائرة في أرضروم في الساعة 4:30 مساء بالتوقيت المحلي (13:30 بتوقيت غرينتش).

وقال حاكم أرضروم مصطفى تشفتشي للصحفيين في المطار “إن أحد الركاب أعطى لطاقم الطائرة قطعة من ورق المرحاض مكتوب عليها: قنبلة على الطائرة”.

وأضاف “أكملنا جميع عمليات البحث والفحص بحلول الساعة 23:30. ونتيجة للعمل الذي قمنا به وجدنا أن التحذير بوجود قنبلة لا أساس له من الصحة”.

وأعلن أنه تم أيضًا رفع التعليق الاحترازي للهبوط والإقلاع في المطار بعد اكتمال عمليات التفتيش.

وتابع “ستتمكن الآن جميع الرحلات القادمة أو المغادرة من إقليمنا من الطيران بكل ارتياح”.

من جانبها، قالت شركة فيستارا إيرلاينز في منشور على موقع إكس إن الركاب وأفراد الطاقم والطائرة حصلوا على موافقة أجهزة الأمن وتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة.

وأضافت أنها سترسل طائرة بديلة إلى تركيا بحلول الساعة 12:25 بالتوقيت المحلي اليوم السبت لنقل الركاب إلى فرانكفورت.

#DiversionUpdate: Flight UK27 from Mumbai to Frankfurt (BOM-FRA) has been diverted to Turkey (Erzurum airport) due to security reasons and has landed safely at 1905 hours. Please stay tuned for further updates.

— Vistara (@airvistara) September 6, 2024