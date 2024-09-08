بعد فوزها بجائزة.. مخرجة أمريكية يهودية تندد بـ”الإبادة الإسرائيلية في غزة” (فيديو)

نددت المخرجة الأمريكية سارة فريدلاند بـ”الإبادة الإسرائيلية في (قطاع) غزة” بصفتها “فنانة أمريكية يهودية”، وذلك أثناء تسلمها جائزة في مهرجان البندقية السينمائي.

وقالت سارة في ختام الدورة الـ81 للمهرجان، مساء السبت “بصفتي فنانة يهودية أمريكية، لا بد لي أن أشير إلى أنني أقبل هذه الجائزة في اليوم الـ336 للإبادة الإسرائيلية في غزة والعام الـ76 للاحتلال”.

وأضافت “أعتقد أن من مسؤوليتنا كعاملين في مجال السينما استخدام المنصات المؤسسية التي نعمل من خلالها للتصدي لإفلات إسرائيل من العقاب على الساحة العالمية. وأنا متضامنة مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرير”.

وحصلت سارة على جوائز عدة، بينها جائزة في فئة أفضل إخراج، عن فيلمها “فاميليار تاتش”، الذي عُرض في قسم “أوريتزونتي” أو “الموازي” في المهرجان.

وثار جدل حاد في ألمانيا، في فبراير/شباط الماضي، بعد تصريحات لفائزين في مهرجان برلين السينمائي نددوا فيها بإسرائيل، مما أدى إلى فتح السلطات الألمانية تحقيقًا في الموضوع.