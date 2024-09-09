كاميرا توثق مشهدا مرعبا للحظة انهيار جسر وسقوط شاحنة في النهر (فيديو)
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9/9/2024-|آخر تحديث: 9/9/202411:30 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
وثقت كاميرا مثبتة في سيارة لحظة انهيار جسر فوق أحد الأنهار شمالي فيتنام، صباح يوم الاثنين.
وكانت السيارة قد بدأت في صعود الجسر متجهة إلى الجزء المعدني المقام فوق النهر، قبل أن ينهار وتهوي إحدى الشاحنات فجأة.
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وعلى الفور تراجع سائق السيارة إلى الخلف، كما فعل عدد آخر من سائقي السيارات والدراجات النارية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إنقاذ شخصين ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما ظل نحو 10 على الأقل في عداد المفقودين.
وأضافت أن انهيار الجسر تسبب في سقوط 10 مركبات، ما بين سيارات وشاحنات، ودراجتين ناريتين في مياه النهر.
وقال أحد الناجين من الحادث إنه شعر بخوف شديد بينما كان يسقط مع دراجته النارية لأنه لا يعرف السباحة، وكان يعتقد أنه سيلقى حتفه.
المصدر : أسوشيتد برس