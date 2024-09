نيزك أم كويكب.. ما حقيقة ظهور صخرة فضائية مضيئة في سماء دول عربية؟ (شاهد)

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات نُشرت على أنها لنيزك اخترق الغلاف الجوي فوق سماء سوريا ولبنان، وظهوره كذلك في سماء العراق وتركيا.

وتداول الناشطون صورًا ومقاطع فيديو توثق اللحظة النادرة لكرة النار الملتهبة وهي تُسقط مرسلة وميضًا قويًا، فما حقيقة تلك اللقطات التي انتشرت على نطاق واسع عبر المنصات؟

وبالتحقق من 4 مقاطع تم تداولها على وسائل التواصل على أنها للحدث النادر في المنطقة، تبيّن أن الفيديو الأول والثاني يعودان إلى نيزك سقط في الفلبين منذ أيام في الرابع من سبتمبر/أيلول الحالي، أما الثالث فالتقط في إسبانيا منذ أكثر من 3 أشهر، والرابع التقط العام الماضي في فرنسا.

التقطه شخص يُدعى “آلان ماديلار” في منطقة غونزاغا في مقاطعة كاجايان في الفلبين.

The #asteroid was captured burning up in Earth's atmosphere over the #Philippines today. The European Space Agency says this is just the ninth asteroid that humankind has ever spotted before impact.

Video by Allan Madelar pic.twitter.com/qNZqYIKJTS

— Kaitlin Wright (@wxkaitlin) September 5, 2024