مزحة أم رسالة خفية؟ إيلون ماسك يثير الجدل بتغيير اسمه وصورته في منصة إكس (شاهد)

أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، موجة من التساؤلات، الثلاثاء، بعد تغييره اسمه على حسابه بمنصة إكس إلى “كيكيوس ماكسيموس” (Kekius Maximus).

ويبدو الاسم الجديد مزيجًا من رموز مرتبطة باليمين المتطرف، وعملة رقمية مستوحاة من الميمات (memecoin)، بالإضافة إلى شخصية الجنرال الروماني مكسيموس التي جسدها راسل كرو في فيلم Gladiator عام 2000.

وإلى جانب تغيير اسمه، استبدل ماسك، رئيس شركتي “تسلا” و”سبيس إكس”، صورته الشخصية على الحساب إلى “بيبيه ذي فروغ” (Pepe the Frog)، وهي شخصية كرتونية ارتبطت باليمين المتطرف خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب الأولى، ووُصفت من قبل رابطة مكافحة التشهير بأنها “رمز للكراهية”.

وأثارت التغييرات جدلًا واسعًا، خاصة أن ماسك لم يقدم أي تفسير لها. ويُعتقد أن اسم “كيكيوس ماكسيموس” قد يكون إشارة إلى مصطلح “كيك”، الذي يستخدمه اليمينيون المتطرفون والمتصيدون الإلكترونيون بدلًا من “لول” للتعبير عن الضحك.

وقبل تغيير الاسم، نشر ماسك تغريدة قال فيها “سيصل كيكيوس ماكسيموس قريبًا إلى المستوى 80 في PoE”، في إشارة إلى لعبة الفيديو (Path of Exile).

Here’s why Elon Musk changed his name on X to ‘Kekius Maximus’ — and what it means https://t.co/IQFuFAse2W pic.twitter.com/B0iCVjvICQ

وأدى التغيير إلى ارتفاع قيمة عملة مشفرة تحمل اسم “كيكيوس ماكسيموس” بنسبة 1400% بعد ظهر الثلاثاء، وفقًا لموقع (CoinGecko). مما أثار تكهنات حول ما إذا كانت خطوة ماسك مجرد مزحة، أو رسالة مخفية تدعم العملات الرقمية.

ويأتي ذلك في وقت يتوقع فيه أن يكون ماسك أحد الشخصيات البارزة خلال ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترامب، حيث عينه الأخير على رأس لجنة “الكفاءة الحكومية”، وهي هيئة تهدف إلى خفض الموازنات الفدرالية وتحسين الأداء الحكومي.

ويستمر ماسك، الذي استحوذ على شبكة “تويتر” وأعاد تسميتها إلى “إكس” عام 2022، في إثارة الجدل بتصرفاته غير المألوفة، ما يجعله محط أنظار الجمهور ووسائل الإعلام.

"I am Kekius Maximus, CEO of Tesla, SpaceX, and X, servant to the vision of human progress. Father of many innovations, husband to the idea of interplanetary life. And I will achieve my goals, in this era or the next."@elonmusk 🤣🤣 pic.twitter.com/ALdsceaaSY

— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) December 31, 2024