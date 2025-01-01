واقعة دهس مميتة خلال احتفال بليلة رأس السنة في أكبر مدن لويزيانا الأمريكية (شاهد)

قٌتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 30 آخرون في حادثة دهس آلية حشدا من الناس في حي سياحي بـ”نيو أورليانز” أكبر مدن ولاية لويزيانا الأمريكية، حسبما أعلنت السلطات المحلية، اليوم الأربعاء.

ونقلت شبكة “سي بي إس نيوز” عن شهود قولهم إن شاحنة كانت تسير “بسرعة كبيرة” صدمت الحشد قبل أن يقفز سائقها ويبدأ في إطلاق النار، مما دفع الشرطة إلى الرد.

وأظهرت مشاهد متداولة عددا من الجثامين وهي ملقية على الأرض، فيما تحاول سيارات الاسعاف الوصول للضحايا.

ولم تحدد هيئة الطوارئ وقت الحادثة، لكن من المؤكد أن المنطقة كانت مكتظة بالأشخاص الذين يحتفلون بليلة رأس السنة في الحي التاريخي الشهير المعروف بـ”الحي الفرنسي”.

وذكرت هيئة الطوارئ في مدينة نيو أورليانز أن المصابين نُقلوا إلى خمسة مستشفيات مختلفة على الأقل.

من جانبه، قال جيف لاندري حاكم ولاية لويزيانا على منصة إكس “وقع عمل مروع من أعمال العنف في شارع بوربون في وقت سابق من صباح اليوم”، ودعا السكان إلى الابتعاد عن منطقة الهجوم.

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بأن الحادث وقع عند تقاطع شارعي كانال وبوربون خلال احتفالات رأس السنة.

وشهدت نيو أورليانز حوادث إطلاق نار وصدم مركبات لحشود في احتفالات سابقة. ففي نوفمبر تشرين الثاني 2024، ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين قُتلا وأصيب 10 آخرون في حادثي إطلاق نار منفصلين خلال احتفال بالمدينة حضره الآلاف.

وفي فبراير شباط 2017، صدمت شاحنة صغيرة يقودها رجل، قالت الشرطة إنه كان ثملا للغاية على ما يبدو، حشدا من المتفرجين الذين كانوا يشاهدون العرض الرئيسي لمهرجان في نيو أورليانز مما أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا.