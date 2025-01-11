عشرات المصابين في تصادم نادر بين قطاري ترام في ستراسبورغ (فيديو)

أصيب عشرات الأشخاص في حادث تصادم نادر بين قطاري ترام بمدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا، السبت، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقالت المحافظة في بيان إن “الحصيلة الأولية غير النهائية تشير إلى وقوع ما بين 30 و35 إصابة، جميعها حالات طوارئ نسبية”، مضيفة أن النيابة العامة فتحت تحقيقًا في الحادث.

وفُرض طوق أمني مشدَّد أمام محطة الترام، حيث تمركزت سيارات إسعاف عدة، في حين تم إجلاء الجرحى على نقالات، وتلقى آخرون العلاج في المحطة.

وأظهر مقطع فيديو نشره شاهد عيان على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدًا فوضويًّا، حيث لحقت أضرار جسيمة بقطاري الترام في النفق قرب المحطة، ويبدو أن أحدهما خرج عن مساره نتيجة الاصطدام.

وقالت رئيسة بلدية المنطقة جين بارسيجيان في موقع الحادث “ما وقع هو تصادم بعد سير ترام عكسيًّا. لا يوجد قتلى ولا أشخاص في حالة طوارئ مطلقة، وفق المعلومات المتوفرة في هذه المرحلة، لكن من الواضح أن بعض الجرحى في حالة صدمة لأن الاصطدام كان عنيفًا نسبيًّا”.

من جانبه، قال مدير إدارة الإسعاف في منطقة با-رين رينيه سيلييه إن “هناك نحو 50 حالة طوارئ نسبية مع إصابات لا تهدد الحياة”.

وأفاد شاهد عيان يُدعى جوان لوكالة الصحافة الفرنسية، قائلًا “كنت في محطة الترام، وكان هناك ترام يتجه إلى الخلف بسرعة قصوى، وسمعنا دوي اصطدام كبير”.

وصرَّح مدير شركة النقل في ستراسبورغ إيمانويل أونو بأن سائقَي القطارين “لم يصابا بأذى جسدي، لكنهما أصيبا بصدمة شديدة”.

يُذكر أن ستراسبورغ كانت أول مدينة فرنسية كبرى تعيد تشغيل شبكة الترام، بدءًا من عام 1994. وسبق أن شهدت المدينة حادثًا مماثلًا في المكان نفسه في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 1998، حين اصطدم ترام بآخر في النفق تحت المحطة بسبب السرعة المفرطة لأحد القطارين، مما أدى إلى إصابة 17 شخصًا.