شاهد: لحظات انطلاق مركبة “بلو غوست” في رحلة الـ45 يوما إلى القمر

أرسلت، شركة (فاير فلاي إيروسبايس) الأمريكية مركبة فضائية إلى القمر، اليوم الأربعاء، آملة في تكرار النجاح الذي حققته العام الفائت شركة أخرى نجحت في وضع أول مركبة أمريكية على سطح القمر منذ أكثر من 50 عامًا.

وتنفّذ “فاير فلاي إيروسبايس” المهمة التي تحمل اسم (غوست رايدرز إن ذي سكاي) لصالح وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وانطلقت المركبة عند الساعة 01:11 (06:11 بتوقيت غرينتش) من مركز كينيدي الفضائي على الساحل الشرقي الأمريكي، بحسب بيان وكالة ناسا وشركة “فايرفلاي ايروسبايس”.

وذكر البيان أن المهمة ترمي إلى وضع “10 أدوات علمية تابعة لناسا” على سطح القمر، لـ”تعزيز المعارف المرتبطة بالقمر والاستعداد للمهام البشرية المستقبلية”.

وقبل سنوات، قررت ناسا تكليف شركات خاصة بينها “فاير فلاي إيروسبايس”، إرسال معدات وأدوات تكنولوجية إلى القمر، ضمن برنامج مسمى (سي إل بي إس) يهدف إلى خفض تكاليف المهمات الفضائية.

Our biggest commercial lunar delivery yet is on @Firefly_Space ’s Blue Ghost lander, set to launch on a @SpaceX Falcon 9 rocket at 1:11am ET (0611 UTC). The science aboard will help prepare for future human missions to the lunar surface. https://t.co/b4wtf9Vrzs

وسُترسَل المركبة التي ابتكرتها “فاير فلاي إيروسبايس” وتحمل اسم (بلو غوست) إلى الفضاء عن طريق صاروخ (فالكون 9) لشركة (سبايس إكس) المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

وستستغرق المركبة التي يبلغ طولها مترين وعرضها 3.5 أمتارًا، نحو 45 يومًا للوصول إلى القمر. وخلال هذه الرحلة، سيتم إجراء عمليات تحقق مختلفة للمركبة، بحسب الشركة.

وستحاول المركبة بعد ذلك الهبوط على سطح القمر، حيث يُفترض أن تبقى 14 يومًا تقريبًا لإجراء تجارب. وستلتقط المركبة “صورًا لغروب الشمس على القمر”، بحسب “فاير فلاي إيروسبايس”.

There it goes: our post-holiday delivery aboard Blue Ghost begins its journey to the Moon!

In addition to providing information about the Moon, the data these instruments will capture could help us on Earth by providing insights into how space weather impacts our planet. pic.twitter.com/YlN8WdlpVd

— NASA (@NASA) January 15, 2025