كان من المفترض أن تدور حول الأرض.. تحطم مركبة فضائية بعد لحظات من إقلاعها (شاهد)

أعلنت شركة “سبيس إكس” أمس الخميس، تحطم مركبتها الفضائية “ستارشيب”، التي كان من المفترض أن تدور حول الأرض وتهبط في المحيط الهندي، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها خلال الاختبار السابع من جنوب تكساس، وأسفر الحادث عن تأخير بعض الرحلات التجارية في فلوريدا نتيجة انتشار الحطام في المجال الجوي.

وعلى الرغم من فقدان المركبة، تمكّنت “سبيس إكس” من تحقيق إنجاز تقني مهم، حيث نجحت في إعادة معزز “سوبر هيفي” إلى موقع الإطلاق، مسجلًا هبوطًا جويًا دقيقًا بين ذراعي “تشوبستيكس” التابعة لبرج “ميكازيلا”، في خطوة تعزز تطوير تقنيات إعادة الاستخدام.

Just saw the most insane #spacedebris #meteorshower right now in Turks and Caicos ⁦ @elonmusk ⁩ what is it?? pic.twitter.com/a7f4MbEB8Q

وقالت الشركة، في بيان عبر حسابها بمنصة “إكس” إن “(ستارشيب) تعرضت لتفكك غير مخطط له أثناء مرحلة الصعود. وستواصل الفرق تحليل بيانات اختبار الطيران اليوم لفهم السبب الجذري بشكل أفضل. في اختبارات كهذه، يكمن النجاح في ما نتعلمه، وستساعدنا رحلة اليوم على تحسين موثوقية المركبة”.

Starship experienced a rapid unscheduled disassembly during its ascent burn. Teams will continue to review data from today's flight test to better understand root cause.

With a test like this, success comes from what we learn, and today’s flight will help us improve Starship’s…

— SpaceX (@SpaceX) January 16, 2025