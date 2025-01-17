كان من المفترض أن تدور حول الأرض.. تحطم مركبة فضائية بعد لحظات من إقلاعها (شاهد)

أعلنت شركة “سبيس إكس” أمس الخميس، تحطم مركبتها الفضائية “ستارشيب”، التي كان من المفترض أن تدور حول الأرض وتهبط في المحيط الهندي، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها خلال الاختبار السابع من جنوب تكساس، وأسفر الحادث عن تأخير بعض الرحلات التجارية في فلوريدا نتيجة انتشار الحطام في المجال الجوي.

وعلى الرغم من فقدان المركبة، تمكّنت “سبيس إكس” من تحقيق إنجاز تقني مهم، حيث نجحت في إعادة معزز “سوبر هيفي” إلى موقع الإطلاق، مسجلًا هبوطًا جويًا دقيقًا بين ذراعي “تشوبستيكس” التابعة لبرج “ميكازيلا”، في خطوة تعزز تطوير تقنيات إعادة الاستخدام.

Just saw the most insane #spacedebris #meteorshower right now in Turks and Caicos ⁦@elonmusk⁩ what is it?? pic.twitter.com/a7f4MbEB8Q — Dean Olson (@deankolson87) January 16, 2025

وقالت الشركة، في بيان عبر حسابها بمنصة “إكس” إن “(ستارشيب) تعرضت لتفكك غير مخطط له أثناء مرحلة الصعود. وستواصل الفرق تحليل بيانات اختبار الطيران اليوم لفهم السبب الجذري بشكل أفضل. في اختبارات كهذه، يكمن النجاح في ما نتعلمه، وستساعدنا رحلة اليوم على تحسين موثوقية المركبة”.

Starship experienced a rapid unscheduled disassembly during its ascent burn. Teams will continue to review data from today's flight test to better understand root cause. With a test like this, success comes from what we learn, and today’s flight will help us improve Starship’s… — SpaceX (@SpaceX) January 16, 2025

ومن جانبه علّق الملياردير الأمريكي ومؤسس الشركة، إيلون ماسك، عبر حسابه بمنصة “إكس” قائلًا “النجاح غير مؤكد، لكن الترفيه مضمون!”.

Success is uncertain, but entertainment is guaranteed! ✨

pic.twitter.com/nn3PiP8XwG — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2025

تحقيقات فدرالية

ومن المتوقع أن تواجه “سبيس إكس” تأخيرًا في جدول اختبارات الطيران المقبلة، حيث من المعتاد أن تفتح إدارة الطيران الفدرالية (FAA) تحقيقًا في أي إطلاق غير ناجح، وقد يؤثر هذا الإجراء في الخطط المستقبلية للشركة فيما يخص برنامج “ستارشيب”.

وتواصل “سبيس إكس” تطوير “ستارشيب” باعتبارها مركبة الفضاء الرئيسة لنقل البشر إلى كوكب المريخ، ضمن رؤيتها بعيدة المدى لاستكشاف الفضاء.

كما تم اختيارها من قبل وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لتنفيذ أول مهمة لإنزال رواد فضاء على سطح القمر بحلول عام 2027، مما يجعل نجاح الاختبارات المقبلة أمرًا حاسمًا في تحقيق هذا الهدف.