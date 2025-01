نجم بوليوود “سيف علي خان” يتعرض للطعن وأطباء يكشفون تطورات حالته الصحية

قال أطباء يعالجون نجم بوليوود الشهير سيف علي خان إن حالته لم تعد خطيرة بعد أن أجروا له جراحة عقب تعرضه لطعنات متعددة على يد مقتحم لمنزله في مومباي مساء الخميس.

وأضاف الأطباء للصحفيين أن خان (54 عامًا) “في سبيله للتعافي التام” بعد الطعنات التي أصابت عموده الفقري والرقبة واليد.

وأوضح نيتن دانجي أحد الأطباء إن خان “تلقّى إصابة بالغة في الحبل الشوكي للعمود الفقري من ناحية الصدر بسبب غرس سكين في العمود الفقري. أجريت جراحة لإزالة السكين وعلاج التسرب في السائل الشوكي”.

The Person Who Attacked Saif Ali Khan In His Home Has Been Caught By Mumbai Police. pic.twitter.com/NfqcsRSH8X

— sumit 🇮🇳 (@sumit45678901) January 17, 2025