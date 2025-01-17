نجم بوليوود “سيف علي خان” يتعرض للطعن وأطباء يكشفون تطورات حالته الصحية

قال أطباء يعالجون نجم بوليوود الشهير سيف علي خان إن حالته لم تعد خطيرة بعد أن أجروا له جراحة عقب تعرضه لطعنات متعددة على يد مقتحم لمنزله في مومباي مساء الخميس.

وأضاف الأطباء للصحفيين أن خان (54 عامًا) “في سبيله للتعافي التام” بعد الطعنات التي أصابت عموده الفقري والرقبة واليد.

وأوضح نيتن دانجي أحد الأطباء إن خان “تلقّى إصابة بالغة في الحبل الشوكي للعمود الفقري من ناحية الصدر بسبب غرس سكين في العمود الفقري. أجريت جراحة لإزالة السكين وعلاج التسرب في السائل الشوكي”.

The Person Who Attacked Saif Ali Khan In His Home Has Been Caught By Mumbai Police. pic.twitter.com/NfqcsRSH8X — sumit 🇮🇳 (@sumit45678901) January 17, 2025

هل كانت محاولة سرقة؟

وقالت الشرطة ووسائل إعلام محلية إن خان تعرّض للهجوم بعد منتصف الليل بفترة وجيزة عندما حاول منع متسلل، يُعتقد أنه لص، من اقتحام منزله في حي باندرا الراقي، مشيرة إلى أن عاملة في المنزل تعرّضت أيضًا للهجوم وتتلقى العلاج.

وخان من بين نجوم البلاد الأكثر نجاحًا في شباك التذاكر وهو نجل لاعب الكريكت السابق منصور علي خان باتودي والممثلة شارميلا طاغور. وهو زوج المثلة كارينا كابور، وابنته سارة من زواج سابق ممثلة في بوليوود أيضًا.

وقال مسؤول كبير في الشرطة للصحفيين إنهم حدّدوا هوية المهاجم وأطلقوا عملية ملاحقة بحثًا عنه قبل الإعلان لاحقًا عن القبض عليه، وأضاف “المتهم حاول الدخول عبر مخرج الحريق. يبدو أنها محاولة سرقة”.