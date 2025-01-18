مقتل العشرات بانفجار صهريج شاحنة نفط في نيجيريا (فيديو)

لقي 70 شخصًا على الأقل مصرعهم، اليوم السبت، في وسط نيجيريا بانفجار صهريج شاحنة نفط، انقلبت وتجمَّع حولها حشد لجمع الوقود، وفقًا لهيئة سلامة الطرق.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كومار تسوكوام، مدير الهيئة الفدرالية لسلامة الطرق في ولاية النيجر، أن “حصيلة القتلى بلغت إلى الآن 70 شخصًا”.

وأضاف تسوكوام في بيان “تجمَّع حشد كبير من الأشخاص لجمع الوقود على الرغم من الجهود المنسقة لمنعهم. فجأة اشتعلت النيران في الناقلة وامتدت إلى أخرى. جرى حتى الآن انتشال 60 جثة من مكان الحادث”.

وذكر تسوكوام أن أفراد الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق.

وكانت الشاحنة المحملة بـ60 ألف لتر من البنزين قد تعرضت لحادث حوالي الساعة العاشرة من صباح السبت (09.00 بتوقيت غرينتش) عند “تقاطع ديكو” على الطريق الذي يربط العاصمة الاتحادية أبوجا بمدينة كادونا، حسب المصدر نفسه.

ويعكس هذا الحادث ضيق أحوال النيجيريين الذين لا يتوانى بعضهم عن المخاطرة بحياته لجمع ليترات من الوقود.

وتحصل هذه الحوادث عندما تنقلب شاحنة نفط، فيتجمهر حولها سكان لجمع الوقود، ثم تشتعل النيران فيها، مما يؤدي إلى احتراق الأشخاص من حولها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لقي أكثر من 170 شخصًا حتفهم في حادث مماثل بولاية جيغاوا، في شمال أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.