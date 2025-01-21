دخان وألسنة لهب.. مصرع 10 جراء حريق في فندق بمنتجع للتزلج شمالي تركيا (فيديو)

اثنان من الضحايا لقيا حتفهما إثر القفز من المبنى

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الثلاثاء، مصرع 10 أشخاص وإصابة 32 آخرين بحريق شبّ بفندق في منتجع كارتال كايا للتزلج بولاية بولو شمال غربي البلاد.

وأوضح يرلي قايا في منشور على منصة إكس، أن الحريق شبّ في الفندق المكون من 12 طابقا عند الساعة 3:27 صباحا (00:27 بتوقيت غرينتش).

وأضاف أن فرق الإطفاء سارعت إلى الفندق لإخماد الحريق، وأن العمل ما زال جاريا للسيطرة على النيران، دون معرفة سبب الحادث على الفور. وترحم يرلي قايا على أرواح الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 21, 2025

وأظهرت صور سحب الدخان وهي تتصاعد من فندق عند جبل تغطيه الثلوج. ويقع فندق “غراند كارتال” الذي اندلع فيه الحريق في أعلى جبل.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الفندق كان يستضيف 234 شخصًا، إذ كانت نسبة انشغاله بين 80 و90%.

وقال عبد العزيز آيدن حاكم منطقة بولو إن الحريق شبّ في الطابق الرابع من الفندق حيث يوجد المطعم، موضحًا أن اثنين من الضحايا لقيا حتفهما إثر قفزهما من المبنى وهما في حالة ذعر.