ما تفسير “وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة”؟ داعية إسلامي يجيب (فيديو)

قال الداعية الإسلامي حذيفة عكاش، إن البعض يفسر الآية الكريمة “وأعدُّوا لهم ما اسْتَطَعْتُم من قُوَّة” (سورة الأنفال الآية 60)، بشكل خاطئ.

وقال عكاش للجزيرة مباشر “من الأخطاء الشائع هو فَهم هذه الآية بأنها ليست محدده وأن كلمة قوة هي كلمة نكرة وتفيد بأن أي قوة تنفع”.

وأوضح الداعية الإسلامية “النص القرآني حدد غاية لهذه القوة، فقال تعالى (ترهبون به عدو الله)، أي أن الغاية هو قوة نرعب بها عدو الله”.

متى نرهب المعتدين؟

وأكمل موضحًا “متى نرهب أعداء الله والمعتدين والظالمين؟ عندما نصل لدرجة تكافئ قوتهم بل تتفوق عليها”، وتابع “لماذا تتسابق جميع الدول في التسليح النووي؟ مع أن هناك حظر دولي على استخدام النووي، لأن هناك رغبة في تكافؤ القوة”

وأضاف “النبي صلى الله عليه وسلم أمضى 13 عامًا يأمر الصحابة بالصبر، ولم يكن الصحابة جبناء، وكانوا يبذلون أرواحهم في سبيل الله”، وختم بأن “الإعداد ينبغي أن يصل إلى مرحلة نُرهب بها أعداء الله، الإعداد للحرب يقينًا من الحروب”.