شاهد: مطعم فوق الركام يستقبل زواره في خان يونس

بعد خمسة عشر شهراً من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بدأ الفلسطينيون يتنفسون الصعداء ويعودون تدريجياً للحياة الطبيعية بعد إعلان وقف إطلاق النار.

وفي واحدة من أبرز علامات هذه العودة هي افتتاح مطعم جديد وسط خان يونس، تم إنشاؤه فوق أنقاض ما دمرته الحرب.

المطعم الذي افتتح بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار، أعاد للأهالي جزءاً من حياتهم اليومية، بالرغم من المعاناة التي عاشوها خلال الفترة الماضية.

والتقت الجزيرة مباشر بعض رواد المطعم، حيث تحدثت الطفلة إلينا السيقلي عن أمانيها كطفلة، قائلة “بنحاول نرجع للحياة الطبيعية اللي بنستحقها”.

وأوضحت “أجيت على المطعم عشان آكل الأكل الطبيعي إلي احنا بدنا إياه، الاحتلال حرمنا سنين من حياتنا”، مضيفة “نفسي ترجع الدنيا زي زمان، ترجع غزة زي قبل”.

وفي لقاء مع مالك المطعم، علاء المصري، تحدث عن التحديات التي واجهها لإعادة بناء مطعمه، قائلاً “رغم كل الصعوبات، كنا مصممين على إعادة فتح المطعم كنقطة أمل لعائلاتنا”.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، الأحد، بوساطة قطرية مصرية أمريكية، على أن يشمل 3 مراحل، تستغرق الأولى 42 يوما ويتم فيها التفاوض بشأن الثانية والثالثة.