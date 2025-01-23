أبو فلة يكشف للجزيرة مباشر أرباحه من “يوتيوب” وسر نجاحه (فيديو)

كشف “اليوتيوبر” حسن سليمان الشهير بـ”أبو فلة”، عن كواليس صناعة المحتوى، وعن متوسط أرباحه من موقع “يوتيوب”.

وقال أبو فلة للجزيرة مباشر، إن سر نجاحه هو حب العمل، قائلًا “أنا صانع محتوى يوتيوبر، أحب الشيء اللي بسويه، لهذا أقول لأي حد يسألني ما هو السر؟ كيف أقدر أنجح؟ طبعا توفيق ربنا، ثم تكون تحب اللي بتسويه”.

وفي خطوة يخشى العديد من “اليوتيوبر” الكشف عنها، تحدث أبو فلة عن متوسط أرباحه الشهرية من “اليوتيوب”، وقال إن بعض الأشهر تصل أرباحه الشهرية إلى نصف مليون دولار تقريبًا.

اليوتيوبر الشهير أبو فلة يكشف كواليس ضخمة عن صناعة المحتوى وأرباحه من اليوتيوب.. ماذا قال؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/o4m2CVggY3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 23, 2025

وأكد أبو فلة أن البداية هي أصعب مرحلة مر بها، وقال “لأنه ما في دعم مادي ولا دعم معنوي، لم يكن عندي أي قدرات، كنت بستخدم في صناعة المحتوى جهاز ضعيف جدًا، كنت أنا من أقوم بالمونتاج، وأتذكر أني كنت أمنتح المادة الواحدة على مدار يومين”.

كما كشف عن مشروعه الجديد، وقال إنه مستوحى من المسلسل الكوري “لعبة الحبار”، وأوضح “المشروع اللي هنشتغل عليه، هو تحدي بنفس شكل لعبة الحبار، وفيه متعة كبيرة”.

ويعد أبو فلة أحد أشهر المؤثرين العرب، وصاحب أكبر عدد من المشتركين على قناته في “يوتيوب”، التي وصلت إلى 44 مليون مشترك، كما تحول لرمز بسبب حملاته الخيرية لجمع التبرعات للمحتاجين.