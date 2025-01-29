لحظة اشتعال النيران في ذيل طائرة ركاب (فيديو)

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” أن حريقا اندلع، الثلاثاء، في ذيل طائرة ركاب على مدرج مطار بوسان الدولي، ثانية كبرى المدن في كوريا الجنوبية، مما أدى إلى إجلاء جميع الركاب الذين كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

واشتعلت النيران في طائرة “إير بوسان” القادمة من مطار جيمهاي الدولي، جنوب شرق بوسان، والمتجهة إلى هونغ كونغ، حوالي الساعة 22.30 بالتوقيت المحلي (13.30بتوقيت غرينتش)، وفقا للمصدر نفسه.

وقالت وكالة “يونهاب” إنه تم إجلاء 169 راكبا و7 من أفراد الطاقم بواسطة منزلقات مطاطية من دون مزيد من المعلومات بشأن أسباب الحريق.

وأفادت خدمة الإطفاء بوقوع 3 إصابات طفيفة خلال عملية الإجلاء.

وتمّت السيطرة على الحريق بعد ساعة تقريبا من وقوع الحادث.

والشهر الماضي، شهدت البلاد أسوأ كارثة جوية، ففي 29 ديسمبر/كانون الأول 2024، حطت طائرة (بوينغ 737-800) تقل 181 راكبا من بانكوك في موان، واصطدمت بعد ثوان بجدار في نهاية المدرج، واشتعلت فيها النيران. ونجا 2 فقط من أفراد الطاقم، وقُتل 179 شخصا.

وحسب موقع “فلايت رادار 24” المتخصص الذي يرصد حركة الملاحة الجوية في الوقت الحقيقي، فإن أسطول طيران بوسان يتكون بالكامل من طائرات صممتها شركة الطيران الأوروبية العملاقة إيرباص.

وقالت شركة إيرباص لصناعة الطائرات إنها على علم بتقارير الحادث، وإنها تتواصل مع “إير بوسان”.