تحطم طائرة ركاب في واشنطن وانتشال جثث من نهر بوتوماك

تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة “بي أي آيه” بعد اصطدامها بمروحية تابعة للجيش قرب مطار ريغان بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في وقت متأخر الأربعاء.

ولم تتوفر معلومات فورية عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين أو عن الخسائر البشرية، لكن شبكة “سي بي إس نيوز” الإخبارية الأمريكية، نقلت عن مسؤول بالشرطة قوله إن فرق الإنقاذ انتشلت 18 جثة على الأقل من نهر بوتوماك.

وقالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر إن فرق الإنقاذ انتشلت عدة جثث من المياه. وذكرت الصحيفة أنه لم يتم العثور على ناجين حتى الآن.

وقالت إدارة مكافحة الحرائق في واشنطن إن طائرة صغيرة سقطت في نهر بوتوماك، مشيرة إلى أن قوارب الإطفاء وصلت إلى مكان الحادث.

وأوضحت هيئة الطيران الفيدرالية أن طائرة اصطدمت جوا بمروحية أثناء اقترابها للهبوط في مطار ريغان، وكانت الطائرة قد أقلعت من ويتشيتا بولاية كانساس.

وأفاد روجر مارشال، وهو سيناتور أمريكي في ولاية كانساس أنه يعتقد أن نحو 60 راكبا كانوا على متن الطائرة التجارية، وكتب على منصة إكس أن “طائرة تقل 60 راكبا تقريبا ومتجهة من ويتشيتا في كانساس إلى العاصمة، اصطدمت بمروحية عسكرية” واصفا الوضع بأنه “كابوس”.

Tonight, we received devastating news of what can only be described as nothing short of a nightmare. A plane, traveling to the Nation's capital from Wichita, KS carrying roughly 60 passengers collided with a Military helicopter. My prayer is that God wraps his arms around each…

