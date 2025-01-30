تحطم طائرة ركاب في واشنطن وانتشال جثث من نهر بوتوماك

تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة “بي أي آيه” بعد اصطدامها بمروحية تابعة للجيش قرب مطار ريغان بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في وقت متأخر الأربعاء.

ولم تتوفر معلومات فورية عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين أو عن الخسائر البشرية، لكن شبكة “سي بي إس نيوز” الإخبارية الأمريكية، نقلت عن مسؤول بالشرطة قوله إن فرق الإنقاذ انتشلت 18 جثة على الأقل من نهر بوتوماك.

وقالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر إن فرق الإنقاذ انتشلت عدة جثث من المياه. وذكرت الصحيفة أنه لم يتم العثور على ناجين حتى الآن.

وقالت إدارة مكافحة الحرائق في واشنطن إن طائرة صغيرة سقطت في نهر بوتوماك، مشيرة إلى أن قوارب الإطفاء وصلت إلى مكان الحادث.

وأوضحت هيئة الطيران الفيدرالية أن طائرة اصطدمت جوا بمروحية أثناء اقترابها للهبوط في مطار ريغان، وكانت الطائرة قد أقلعت من ويتشيتا بولاية كانساس.

كابوس

وأفاد روجر مارشال، وهو سيناتور أمريكي في ولاية كانساس أنه يعتقد أن نحو 60 راكبا كانوا على متن الطائرة التجارية، وكتب على منصة إكس أن “طائرة تقل 60 راكبا تقريبا ومتجهة من ويتشيتا في كانساس إلى العاصمة، اصطدمت بمروحية عسكرية” واصفا الوضع بأنه “كابوس”.

Tonight, we received devastating news of what can only be described as nothing short of a nightmare. A plane, traveling to the Nation's capital from Wichita, KS carrying roughly 60 passengers collided with a Military helicopter. My prayer is that God wraps his arms around each… — Dr. Roger Marshall (@RogerMarshallMD) January 30, 2025

وهو ما أكدته شركة “أمريكان إيرلاينز” التابعة لها الطائرة في وقت لاحق، وقالت إن 60 راكبا و4 من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة.

وقالت شركة الطيران الأمريكية في بيان إن “الطائرة التابعة لشركة أمريكان إيغل، التي كانت تقوم بالرحلة الجوية رقم 5342 من ويتشيتا بولاية كانساس إلى واشنطن العاصمة، تعرضت لحادث في مطار بواشنطن”، مضيفة أن “60 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة”.

تفاصيل عن المروحية

وقال مسؤول أمريكي، لرويترز، إن 3 جنود بالجيش الأمريكي كانوا على متن طائرة هليكوبتر “بلاك هوك” التي اصطدمت بطائرة الركاب في واشنطن.

وأضاف المسؤول الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، أن وضع الجنود غير معروف، لكنه أكد أنه لم يكن هناك أي مسؤولين كبار على متن الهليكوبتر.

وقالت ناطقة باسم الجيش الأمريكي إن المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة ركاب كانت تقوم “برحلة تدريبية”.

وكتبت ناطقة باسم الجيش الأمريكي في رسالة نشرها رئيس البنتاغون بيت هيغسيث على منصة إكس “يمكننا تأكيد أن الطائرة التي تعرضت للحادث (الأربعاء)” كانت تقوم “برحلة تدريبية”.

وبعد الواقعة مباشرة، أمرت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية بوقف حركة الملاحة في مطار ريغان.

ترامب: كان يفترض تجنبها

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حادث اصطدام مروحية تابعة للجيش الأمريكي بطائرة ركاب قرب واشنطن “كان يجب منعه”.

وكتب ترامب على منصة “تروث سوشال” الخاصة به “لماذا لم يخبر برج المراقبة المروحية بما يجب أن تفعله بدلا من الاستفسار عما إذا كانت قد رأت الطائرة؟ هذا وضع رهيب كان يفترض تجنبه”.