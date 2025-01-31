حاولت التهام رأسها.. “حورية البحر” تنجو من هجوم سمكة كبيرة في مشهد مرعب (فيديو)

انتشر مقطع “فيديو” مثير على مواقع التواصل الصينية، يوثق لحظة تعرض مؤدية عرض “حورية البحر”، لهجوم من سمكة “حفش” أثناء أدائها في حوض مائي بمدينة شيشوانغباننا، جنوبي الصين.

وكانت المؤدية، وهي شابة روسية تدعى مارشا (Masha)، تقدم عرضًا مائيًا حين فاجأتها السمكة بعضّ رأسها، مما أدى إلى حالة هلع بين الحضور الذين أطلقوا صرخات استغراب وذعر.

ورغم الهجوم، تمكّنت مارشا من تحرير نفسها بسرعة والطفو على سطح الماء خلال ثوانٍ معدودة، لكنها فقدت نظارتها المائية ومشبك أنفها، كما تعرضت لإصابة في جفنها.

محاولة للتكتم على الحادث

ووفقًا لوسائل إعلام روسية، حاولت إدارة الحوض إخفاء الحادث ومنع مارشا من نشر “الفيديو”، كما طلبت منها العودة إلى الماء ومواصلة العرض رغم إصابتها، ومع ذلك وثّق أحد الزوار الهجوم، وسرعان ما انتشر “الفيديو” على منصة “دويون” (النسخة الصينية من تيك توك)، محققًا انتشارًا واسعًا.

وفي وقت لاحق، قدمت إدارة الحوض تعويضًا ماليًا بقيمة 750 يوانًا (حوالي 105 دولارات أمريكية) لمارشا عن “الضرر النفسي”، كما أرسل لها المدير زهورًا وفاكهة كنوع من المواساة.

“لحسن الحظ، لم تأكلني السمكة”

ومن جانبها طمأنت مارشا متابعيها عبر “إنستغرام”، قائلة “أشعر بألم في رأسي، لكن لحسن الحظ لم تأكلني السمكة بالكامل!”، مؤكدة أن العرض تم إلغاؤه بعد الحادث، بينما تواصل تعافيها من الإصابة.

ويُعد “عالم أعماق نهر ميكونغ” جزءًا من منتزه الغابات البدائية في شيشوانغباننا، وهو معلم سياحي شهير يعرض كائنات مائية استوائية وزواحف، وحصل الحوض على تقييمات إيجابية عبر منصة (Trip.com)، حيث أشاد الزوار بنظافة المرافق ومستوى العناية بالحياة البحرية.